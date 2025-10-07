Turpina Latvijas gaisa telpas daļēju slēgšanu pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju
Turpinot ierobežojumus Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, no trešdienas, 8. oktobra, līdz turpmākajiem lēmumiem tiks turpināta tās slēgšana diennakts tumšajā laikā no plkst. 20.00 vakarā līdz 07.00 rītā.
“Ņemot vērā gaisa telpas pārkāpumu incidentus citās NATO valstīs, kā arī to, ka gaisa telpas ierobežojumi sniedz iespēju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem veikt detalizētāku gaisa telpas novērošanu, īstenot dronu un pretdronu simulācijas, izvietot un trenēt mobilās kaujas vienības, pieņemts lēmums turpināt Latvijas gaisa telpas daļēju slēgšanu diennakts tumšajā laikā. Turpmākie lēmumi saistās ar NATO “Austrumu sardzes” plānošanu, kā arī koordināciju ar pārējam Baltijas valstīm,” skaidro aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Jau ziņots, ka turpinās NATO aktivitātes “Austrumu sardze” jeb “Eastern Sentry” plānošana un koordinēšana ar pārējām alianses austrumu flanga valstīm, lai stiprinātu gaisa telpas uzraudzību, tostarp īpaši zemu lidojošu objektu identificēšanas un notriekšanas spējas.
No 11. septembra līdz 18. septembrim tika slēgta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku izvērtējumu tūlītēja militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā Nacionālie bruņotie spēki ir paaugstinātā gatavībā. Lai mazinātu dronu apdraudējumu, Latvijas austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības, lai vajadzības gadījumā notriektu agresorvalstu dronus. Tāpat ir pastiprināta NATO patrulēšanas misija, kā arī tiek ieviestas jaunas akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas. Pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā.
Savukārt no 18. septembra līdz 8. oktobrim Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju tika slēgta diennakts tumšajā laikā no pulksten 20.00 vakarā līdz 07.00 rītā – brīdī, kad ir augstākais apdraudējumu risks.
Aizsardzības ministrs visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā uzdeva Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.
Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025” visā Latvijā notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri, un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.