Siguldas jaunā peldētāja Anna Aleksandra Fogele izcīna zeltu Latvijas U11 čempionātā
Siguldas Sporta skolas peldētāja Anna Aleksandra Fogele izcīnīja zelta medaļu 100 metru tauriņstilā Latvijas U11 čempionātā, apliecinot izcilu meistarību, neatlaidību un augstu sagatavotības līmeni.
Kā informē Siguldas novada pašvaldība, 2. oktobrī Ķekavā notika Latvijas U11 čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās 154 Latvijas labākie jaunie peldētāji no 17 sporta skolām un klubiem. Siguldas Sporta skolu čempionātā pārstāvēja 11 audzēkņi.
Latvijas čempiones titulu 100 metru tauriņstilā izcīnīja treneres Olitas Viduces audzēkne Anna Aleksandra Fogele ar rezultātu 1:21.21. Anna ieguva arī 2. vietu 100 metru brīvajā stilā ar rezultātu 1:10.16. Treneres Selīnas Lāpānes audzēknis Alberts Pumpurs izcīnīja 3. vietu 100 metru tauriņstila ar rezultātu 1:43.88.
Pirmo reizi Siguldas peldētāji piedalījās arī stafešu peldējumos 4x50 metru kompleksā. Meiteņu komanda izcīnīja 4. vietu desmit komandu konkurencē, bet zēnu komanda – 6. vietu vienpadsmit komandu konkurencē.