Ventspils gatavojas krāšņai 2026. gada pavasara ziedu sezonai
Šonedēļ Ventspilī sākta vairāk nekā 120 tūkstošu pavasarī ziedošo sīpolpuķu stādīšana, lai 2026. gada pavasarī pilsētu rotātu krāsainas tulpes, narcises, krokusi un citas skaistas puķes. Šis darbs sola piepildīt pilsētas apstādījumus ar košiem ziedu rakstiem un padarīt Ventspili vēl pievilcīgāku pavasara sezonā.
Lai nākamā gada pavasaris Ventspilī uzplauktu ar krāsainiem un košiem ziedu rakstiem, šonedēļ pilsētā uzsākta pavasarī ziedošo sīpolpuķu stādīšana. Cerot uz sīpolpuķēm labvēlīgu ziemu, plānots, ka 2026. gada pavasarī Ventspils apstādījumus iekrāsos vairāk kā 120 tūkstoši sīpolpuķu- tulpes, narcises, krokusi, muskares un dekoratīvie sīpoli.
Līdzīgi kā citus gadus, arī nākamajā sezonā sīpolpuķu daudzveidībā dominēs pavasara ziedu karalienes tulpes. Ventspils apstādījumiem izvēlētas 42 dažādu šķirņu tulpes baltos, dzeltenos, oranžos, sarkanos un violetos toņos. Visvairāk būs triumfa tulpju – dobēs un puķu podos kopumā 29 510. Pēc skaita augšgalā seko 11 450 – Darvina tulpes, 9800 lilijziedu, 6330 savvaļas jeb botāniskās tulpes, 1180 – Kaufmaņa tulpes , 3280 – agrās, 3000 – vēlās, 1890 agrās pildītās, 700 daudzziedu tulpes.
Īpaša jaunā kataloga novitāte būs Latvijā selekcionētā Fostera tulpe Rīgas barikādes. Stādīšanai paredzēti 2100 šīs šķirnes sīpoli.
Pavasarī dobēs uzplauks arī 13 dažādu šķirņu 26483 narcišu sīpoli: 12588 – lielvainadziņa, 10150 – botāniskās narcises, 3745 trompešu narcises, 350 – dzejnieku recurvus baltas narcises. Tāpat šoruden tiks iestādīti arī 20600 dažādu krāsu krokusi, 3150 muskares un 300 dekoratīvie sīpoli.
Ar puķu sīpoliem tiks papildinātas dobes Lielajā prospektā, Jaunpilsētas laukumā, Rātslaukumā, Kurzemes aplī un citviet pilsētā. Kurzemes apļos un kalna dobēs sīpolpuķu stādīšana tiek rūpīgi pārdomāta, lai pasargātu ziedus no meža dzīvniekiem, kuri īpaši iecienījuši tulpes. Savukārt Lielajā laukumā plānots ziedu dizains sarkanīgos toņos, kas papildinās pilsētas centrālo ainavu.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” rīkotā iepirkumu konkursa rezultātā sīpolpuķes 2026. gada pavasara apstādījumu ierīkošanai piegādāja uzņēmums SIA “ONAVA”, savukārt sīpolpuķu stādīšanu veic pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Stādīšanas darbos piedalās arī SIA “Galantus”, kas nodrošina stādīšanu Lielajā laukumā un pie VIZIUM centra.
Oktobris tradicionāli ir piemērotākais laiks sīpolpuķu stādīšanai, jo līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos augsne ir atdzisusi līdz optimālam līmenim, kas ir svarīgs faktors veiksmīgam sīpolpuķu apsakņošanās procesam. Katrs iestādītais sīpols ir solījums pavasarim – par ziediem, krāsām un pilsētas skaistumu, kas atdzims līdz ar pirmajiem saules stariem.