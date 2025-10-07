Rīgas ostā uzbūvēts unikāls daudzfunkcionāls ostas servisa kuteris
Inženiertehnisko risinājumu kompānija SIA “Belss” un SIA “Anytec Productions”, kas Rīgas ostas teritorijā Bolderājā ražo pasaulē pieprasītas premium klases alumīnija laivas, ir radījuši īpašu daudzfunkcionālu ostas servisa kuteri – pirmo šāda tipa projektu, kas īstenots Latvijā. Tas šonedēļ nodots ekspluatācijā un turpmāk kalpos Salacgrīvas ostas vajadzībām. Šis projekts iezīmē jaunu posmu Latvijas kuģubūvē, apliecinot, ka tepat Rīgā iespējams radīt tehnoloģiski sarežģītas, augstas pievienotās vērtības darba laivas, kas var konkurēt starptautiskā līmenī gan tehnoloģiju, gan kvalitātes, gan cenas ziņā.
Jaunā slēgtā korpusa alumīnija laiva ir 9,5 metrus gara un 2,96 metrus plata, tās kravnesība sasniedz vienu tonnu, un tā paredzēta līdz 6 cilvēkiem. Kutera funkcionalitāte plānota un projektēta īpaši dažādu ostas darbu un funkciju veikšanai gan ostas akvatorijā, gan piekrastē, piemēram, navigācijas zīmju uzturēšanai, meklēšanas un glābšanas darbiem, kā arī ostas drošības nodrošināšanai.
Šī laiva būtiski atšķiras no iepriekš ražotajiem modeļiem – visi tās mezgli ir pastiprināti, pielāgoti darbam arī stiprā lietū, vējā un sliktos laikapstākļos. Laivas priekšgals ir īpaši stiprināts, paredzot tās ekspluatāciju arī neliela ledus apstākļos, kas pagarina peldlīdzekļa lietošanas periodu visa gada garumā un ir nozīmīgi drošai ekspluatācijai. Laiva aprīkota arī ar hidraulisko manipulatoru, kas dod iespēju efektīvi apkalpot navigācijas zīmes ostā.
“Šis ir ne tikai svarīgs ieguldījums Salacgrīvas ostas ikdienas darbā, bet arī unikāls gadījums, pierādot, ka arī Latvijā iespējams radīt augstas pievienotās vērtības un tehnoloģiski sarežģītus produktus, kas spēj konkurēt ar ārvalstu ražojumiem. Pateicamies Salacgrīvas ostas pārvaldei par uzticību šī projekta īstenošanā. Mēs ceram, ka šī sadarbība kļūs par atspēriena punktu plašākai kuģu būves attīstībai Latvijā,” uzsver SIA “Belss” vadītājs Kaspars Ziediņš.
Laiva aprīkota ar modernākajām Simrad navigācijas iekārtām, dzinēja vadības sistēmu un integrētu ugunsdzēsības sistēmu. Uzstādīts arī jaunākais un jaudīgākais Simrad eholots, kas nodrošina augstu precizitāti un uzticamību. Papildus tam iebūvēta moderna ASV ražota dziļuma mērīšanas iekārta kopā ar datu apstrādes programmatūru, kas sniedz iespēju veikt detalizētus akvatorija mērījumus un kartēšanu.
Laivas korpuss apstrādāts ar SIA “Anytec Productions” patentēto nano-pasīvo M400 pārklājumu, kas efektīvi pasargā no apkārtējās vides ietekmes un būtiski pagarina kalpošanas mūžu. Laiva aprīkota ar jaudīgu 400zs dzinēju, kas testu laikā ļāva sasniegt maksimālo ātrumu 40 jūras mezglus jeb turpat 75 km/h, kas ir ievērojams rādītājs.
“Līdzīgas konstrukcijas laivas var pielāgot dažādu dienestu vajadzībām – tās piemērotas darbam ostās, krasta apsardzē, robežsardzē un pat militāriem uzdevumiem. Piemēram, pavisam nesen piecas šāda tipa mūsu ražotas laivas tika piegādātas Lietuvas robežsardzei, un tas apstiprina mūsu spēju piedāvāt klientiem uzticamus un pielāgojamus risinājumus,” norāda SIA “Anytec Productions” vadītājs Edmunds Krastiņš
SIA “Anytec Productions” darbību veic ostas teritorijā Bolderājā, ražojot pasaulē pieprasītas premium klases alumīnija laivas. Uzņēmuma cehos katru gadu tiek saražots ap 250 laivu. Lielākais noieta tirgus - Zviedrija un Skandināvijas valstis, bet Rīgā ražotās laivas var sastapt arī Panamā, Taizemē un citās valstīs.