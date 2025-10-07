Alūksnes novadā vairākās publiskās vietās plāno aizliegt uzturēties ar suņiem
Alūksnes novadā vairākās publiskās vietās plānots aizliegt uzturēties ar suņiem, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.
Pašvaldības plānotie grozījumi saistošajos noteikumos "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā" paredz, ka turpmāk Alūksnes novada publiskajās vietās ar suni būs atļauts uzturēties jebkurā laikā un vietā, izņemot brīvpieejas sporta laukumos, bērnu rotaļu laukumos, pašvaldības ēkās, mītiņu, gājienu, piketu norises vietās, publiskās peldēšanās vietās un kapsētās.
Saskaņā ar saistošo noteikumu projektu šie ierobežojumi neattieksies uz suni pavadoni, suni asistentu un suni terapeitu. Tie drīkstēs atrasties publiskās vietās, kur citkārt tas nebūtu atļauts. Izņēmumi paredzēti arī dienesta suņiem un suņiem, kas piedalās īpaši organizētos publiskos pasākumos.
Noteikumos papildus paredzēts, ka suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā var uzturēties mežos, pilsētu un ciemu teritorijās, izņemot zaļajās zonās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonu teritorijās, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā, Alsviķu muižas parkā, Jaunlaicenes muižas parkā, Veclaicenes parkā, Pilssalā, Jāņkalniņā un Jāņkalna ielā 12A.
Tiks noteikti arī gadījumi, kad šāda kārtība piemērojama izstādēs un paraugdemonstrējumos.
Ar saistošo noteikumu projektu iedzīvotāji var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē un paust savu viedokli pašvaldībai līdz 17.oktobrim brīvā formā vai anketās.