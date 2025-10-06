Nedēļas nogalē Latvijā novērotas 134 putnu sugas
Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Latvijā novērotas 134 dažādas putnu sugas, kā arī uzskaitīti vairāk nekā 25 000 putnu, informēja Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) komunikācijas speciāliste Kitija Balcare.
Putnu vērošana un skaitīšana bija daļa no Eiropas putnu vērošanas dienām rudenī jeb "EuroBirdwatch 2025".
Kopumā Latvijā dažādās vietās norisinājās ap 20 pasākumi, kuros kopskaitā piedalījās vismaz 361 dalībnieks, novērojot 25 027 putnus. Visvairāk tika novēroti mājas strazdi - 5586 putni, melnās pīles - 2000 putni un kajaki - 1524 putni. Mājas strazds, kas šogad Latvijā ir 2025. gada putns, šoruden ir arī viena no trijām populārākajām novērotākajām sugām visā Eiropā un Centrālāzijā līdzās baltvaigu zosīm un žubītēm.
"EuroBirdwatch 2025" laikā oktobra pirmajā nedēļas nogalē putnus vēroja vairāk nekā 27 000 cilvēku, reģistrējot vairāk nekā 2,8 miljonus putnu.
Putnu dienu koordinatore, LOB pārstāve Ieva Vavilova vērtē, ka par interesantākajiem novērojumiem šoruden uzskatāmi 25 lielgalvji Kaņierī, gredzenots mazais gulbis, šaurknābja pūslītis un neparasts sīlis baltā krāsā. Savukārt neparastākais notikums putnu dienu pasākumu laikā ir sastapšanās ar divām dzeltenkakla pelēm, kas Krapes muižas parkā uzlekušas putnu būrīša tīrītājam.
Rudenī notiekošie putnu vērošanas pasākumi ir daļa no starptautiskas iniciatīvas - 1993. gadā aizsāktās Eiropas putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb "EuroBirdwatch" -, ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē "BirdLife International", kuru Latvijā pārstāv LOB. Latvija starptautiskajā gājputnu rudens migrācijas vērošanas pasākumā "EuroBirdwatch 2025"piedalās jau 16.reizi. "EuroBirdwatch 2025" koordinatoru centra uzdevumu šoruden pildīja Slovākija. Nākamruden putnu vērošana norisināsies 3. un 4. oktobrī.
Putnu dienas rīkoja LOB sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, putnu māju ražotni "Simbaro", veikalu putnotājiem "Motacilla.lv", Latvijas Dabas fondu, Lubāna mitrāja informācijas centru, Cesvaines tūrisma un informācijas centru, Rēzeknes novada pašvaldību, kopienu "Nezināmā Rēzekne", SIA "Ecosystem solutions Latvia", Ogres novada pašvaldību, Turaidas muzejrezervātu, maizes ceptuvi "Lāči", LOB Rīgas, Cēsu, Madonas, Rēzeknes, Jūrmalas, Litenes, Zemgales-Sēlijas vietējām grupām un citiem sadarbības partneriem.
Eiropas putnu vērošanas dienu 2025 organizatorisko darbu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.