Valdība atliek ar izdienas pensiju reformu saistīto grozījumu skatīšanu
Valdībā šonedēļ vēl neskatīs ar izdienas pensiju reformu saistītos grozījumus vairākos likumprojektos, jo ne visas izmaiņas ir iesniegtas Valsts kancelejā.
Otrdien, 7. oktobrī, Ministru kabineta sēdē bija paredzēts skatīt grozījumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, Militārpersonu izdienas pensiju likumā, Militārā dienesta likumā, Diplomātu izdienas pensiju likumā, kā arī grozījumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā.
Tāpat darba kārtībā bija iekļauti grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm", Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā.
Vienlaikus pirmdienas, 6. oktobra, vakarā tiesību aktu portālā parādījās informācija, ka minēto likumprojektu skatīšana ir atlikta.
Kā paskaidroja Valsts kancelejā, tas noticis tādēļ, ka vēl nav iesniegti visi nepieciešamie grozījumi. Kad tas notiks, tos visus skatīs kopā.
Jau vēstīts, ka, sākot ar 2027. gadu, no izdienas pensiju saņēmēju loka plānots izslēgt visas profesijas, kuras nav saistītas ar regulāru veselības un dzīvības apdraudējumu, vienlaikus neskarot šobrīd izdienas profesijās nodarbinātos, kuriem būs jārēķinās ar augstākām prasībām darba stāžam un potenciāli arī koriģētu izdienas pensijas apjomu.