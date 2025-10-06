Mūžībā devies kādreizējais Latvijas iekšlietu ministrs Ziedonis Čevers
Pirmdien, 6. oktobrī, 65 gadu vecumā mūžībā devās kādreizējais politiķis un bijušais Latvijas iekšlietu ministrs Ziedonis Čevers (1960-2025).
Čevers deviņdesmitajos gados bija iekšlietu ministrs Ivara Godmaņa un Guntara Krasta vadītajās valdībās. 1995. gadā viņš izveidoja "Demokrātisko partiju "Saimnieks"", ar kuru startēja 6. Saeimas vēlēšanās un iekļuva parlamentā.
1995. gadā toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzticēja Čeveram veidot Ministru kabinetu, tomēr Saeima Čevera sastādītajai valdībai izteica neuzticību. 1994. gadā viņš tika ievēlēts Rīgas domē no partijas "Saimnieks".
1999. gada 7. decembrī Čevers pameta partiju pēc tam, kad tika izteikts nodoms to pārdēvēt par Latvijas Demokrātisko partiju un noteikt tai sociāldemokrātisku ievirzi. Šajā pašā gadā viņš bija Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa ārštata padomnieku integrācijas un drošības jautājumos. 2001. gadā Čevers bija Rīgas domes priekšsēdētāja Gundara Bojāra padomnieks.
Pēc vairākiem gadiem ārpus aktīvās politikas Čevers 2002. gada sākumā paziņoja par nodomu atgriezties politikā un izveidoja jaunu politisko spēku – "Latvijas Brīvības partiju", no kuras saraksta kandidēja 8. Saeimas vēlēšanās, tomēr partija parlamentā neiekļuva. Pēdējos dzīves gados Čevers no politikas bija attālinājies un nodarbojās ar uzņēmējdarbību ārzemēs.