Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā atgriežas “Spoku nakts takas".
Novadu ziņas
Šodien 10:47
Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā atgriežas “Spoku nakts takas”
Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā jau 24. un 25. oktobrī atgriežas iemīļotais rudens pasākums “Spoku nakts takas” – īpašs vakara piedzīvojums, kurā gaisma, skaņa un daba savijas vienā elpu aizraujošā noskaņā.
No plkst. 18.00 līdz 22.00 apmeklētājus gaidīs trīs dažādas tematiski veidotas takas, katru stundu notiks gaismas šovs, kā arī būs spēļu un aktivitāšu punkti ar iespēju krāt zīmodziņus un piedalīties balvu izlozē.
Pasākuma laikā darbosies arī baiso našķu tirdziņš ar gardumiem no vietējiem mājražotājiem, fotostūrītis ģimenes mirkļu iemūžināšanai, kā arī īpašas zonas – Brīnumu dārzs un Miera zona mazākajiem apmeklētājiem.
Stāvvietas: paredzētas apmēram 500 automašīnām, taču organizatori iesaka izmantot sabiedrisko transportu – vilciena stacija “Salaspils” atrodas tieši pretī dārza ieejai.
Biļetes jau pieejamas iepriekšpārdošanā tīmekļa vietnē Biļešu Serviss.