"Mums tiek radīti lieli, finansiāli zaudējumi!" Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija vēršas pie Satiksmes ministra
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie satiksmes ministra Ata Švinkas, aicinot palielināt šoferu minimālo atalgojumu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kas nav atbilstošs šī brīža tirgus situācijai.
Asociācija aicinājusi satiksmes ministru veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai palielinātu darba samaksu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā autobusu vadītājiem, tādā veidā ar reālām darbībām samazinot šoferu trūkumu un neveikto pārvadājumu risku.
“Lai nodrošinātu sabiedriskā autobusu pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, pārvadātājiem jau šobrīd ir jāmaksā autobusu vadītājiem darba samaksa, kas ir pietuvināta šī brīža ekonomiskajai situācijai. Taču valsts nekompensē atalgojuma pieaugumu četru gadu garumā, kas pasažieru pārvadātājiem rada lielus finansiālus zaudējumus. Turklāt tas ir netaisnīgi, ka jaunajos valsts līgumos tiek noteikta gandrīz divas reizes lielāka atalgojuma likme,” norāda Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks.
"2020.gadā noslēgtajos ilgtermiņa līgumos noteikts, ka autobusa vadītājam par autobusa vadīšanas laiku minimālā 5,5 eiro stundas tarifa likme (bruto), balstoties uz VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) izstrādāto nolikumu. Līdz šī gada augustam tā bija 5,00 eiro, bet no 2028.gadā tai vajadzētu būt 6,05 eiro."
"Savukārt šobrīd izsludinātajos līdzīgos ATD organizētos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā autobusu vadītāju stundas vidējā bruto samaksa tiek norādīta ne zemāka par 9,14 eiro."
"Asociācija norāda, ka jau uz iepirkuma izsludināšanas brīdi 2019.gadā šīs ATD obligātās minimālās sociālās prasības neatbilda tirgus situācijai un vidējiem rādītājiem nozarē. Tādejādi kļūdīgi norādot pakalpojumu sniedzējiem par potenciālajām izmaksām turpmākos gados."
“Saskaņā ar CSP datiem šī gada 2.ceturksnī vidējais bruto atalgojums mēnesī valstī ir 1808 eiro. Savukārt bruto stundas likme - 12,69 eiro, kas nozīmē, ka ATD noteiktā esošā minimālā stundas likme autobusu šoferiem 5,5 eiro apmērā ir zem katras kritikas un neatbilst esošajai tirgus situācijai. Likmju kāpumam ir objektīvi iemesli, kurus pārvadātāji nevarēja paredzēt gatavojot piedāvājumus,” norāda Ivo Ošenieks.
"Salīdzinājumam 2021.gadā, kad stājās spēkā pirmie līgumi ar pārvadātājiem, saskaņā ar CSP vidējā mēneša bruto samaksa valstī bija 1277 eiro, bet stundas likme – 8,54 eiro."
"Asociācija uzskata, ka būtu svarīgi, ņemot vērā to, ka reģionālās nozīmes pārvadājumi ir valsts regulēti, tad būtu valstiski atbildīgi noteikt vienotu darba samaksas minimālo likmi valsts pasūtījumos reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. Asociācijas ieskatā stundas tarifa bruto likmei būtu jābūt vismaz 10 eiro stundā. Tam nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta pakalpojumus."