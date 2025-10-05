Izbeigta korupcijas lieta pret bijušo Rīgas Centrāltirgus darbinieku Aivo Bruģi, jo iestājies noilgums
Valsts policija noilguma dēļ izbeigusi kriminālprocesu pret bijušo AS "Rīgas centrāltirgus" Tirdzniecības organizēšanas nodaļas vadītāju Aivo Bruģi, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga". Bruģis tika aizturēts 2018.gada sākumā aizdomās par prettiesiska labuma prasīšanu saistībā ar tirdzniecības vietu iznomāšanu uzņēmējiem.
Valsts policijā skaidroja, ka pirms diviem gadiem šis kriminālprocess izbeigts, kā iemeslu tam minot noilgumu.
"Nekā personīga" atgādina, ka Rīgas Centrāltirgus darbinieki iesaistīti vairākos korupcijas skandālos. Piemēram, pirmā tiesu instance bijušajam Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājam Anatolijam Abramovam par naudas izspiešanu no kāda uzņēmēja un kukuļņemšanu piespriedusi reālu brīvības atņemšanu. Spriedums vēl nav stājies spēkā. Savukārt citā lietā, kas saistīta ar darbībām tā dēvētajā nakts tirgū, Abramovam par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu jau divās tiesu instancēs piemērots cietumsods.
Tāpat LETA vēstīja, ka aizvadītajā nedēļā aizdomās par kukuļņemšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veicis kratīšanu Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkā. Kriminālprocesuālās darbības norisinājās kriminālprocesā, kuru KNAB sāka 10.septembrī un kurā tiek izmeklēta iespējamā kukuļņemšana, kukuļņemšanas atbalstīšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma pieņemšana.
Dažas dienas vēlāk KNAB piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus lietā aizturētajiem Rīgas Centrāltirgus darbiniekiem.
KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka četrām kriminālprocesā iesaistītām personām, tostarp, abiem Rīgas Centrāltirgus darbiniekiem, ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi - noteiktas nodarbošanās aizliegums, aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tuvoties noteiktām personām. Piektajai personai drošības līdzekļi nav piemēroti.
KNAB ir aizdomas, ka Rīgas Centrāltirgus amatpersona kopā ar darbinieku, iespējams, pieņēma no uzņēmējiem kukuļus un prettiesiskus labumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem konkrētas tirdzniecības vietas tirgū.
Kriminālprocesā iesaistītas piecas personas, tostarp tika aizturēts tirgus pārvaldības nodaļas vadītājs Vladimirs Kazarinovs un tirgus darbinieks Aldis Liepiņš, kā arī trīs uzņēmumu pārstāvji.