Rīgā meklē Horenu Hokkonenu – pusaudzis izgāja no mājām un nepārnāca
foto: No Valsts policijas materiāliem.
Juglā pazudis 15 gadus vecais Horens Hokkonens.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo nepilngadīgo Horenu Hokkonenu, kurš 4. oktobrī ap pulksten 19.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Juglas mikrorajonā un nav atgriezies.

Pazīmes: 178 cm; īsi, gaiši mati. Apģērbs: gaiši pelēkās treniņbiksēs, baltas krāsas apavi, Nike jaka un Nike mugursoma melnas krāsas.

Policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086458 vai 112!

