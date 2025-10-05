"Straumes" producents Matīss Kaža: ko mēs aizsargāsim, ja nebūsim radījuši kultūru, ko vērts sargāt?
“Oskara” laureāts, režisors, scenārists un producents, Matīss Kaža podkāstā “Atver muti” asi izteicies par valsts prioritātēm: “Ko mēs aizsargāsim, ja nebūsim radījuši kultūru, ko vērts sargāt?”
Laura Zalāna podkāstā Kaža atzina, ka kino nozarei pietrūkst finansējuma. Vienlaikus viņš norādīja, ka tagad ir naivi cerēt, kad ir 5% aizsardzībai. “Bet ko tad mēs aizsargāsim, ja mums jau ir jārada tā kultūra, lai mums turpinās šī valsts.”
“Latvija jau nav tikai biomasa, un par to ir vērts padomāt. Es domāju, ka mēs esam spēcīgāki tajos Dziesmu svētkos, nekā mēs esam kaut kādās frontes līnijās. Tas, kas mums ir jāsaprot, – ka tas nav normāli karot. Tai nevajadzētu būt normai – aizstāvēt kaut kādas valstis vai ņemt rokās ieročus. Tā ir nobīde no normas. Manuprāt, veidot savas valsts kultūru – tas ir absolūti normāli, un tā tam vajadzētu būt,” sacīja Kaža.
Kā zināms, valdības noteiktās prioritātes nākamā gada budžetā ir valsts drošība, atbalsts ģimenēm ar bērniem un izglītības kvalitāte. Šīm prioritātēm paredzēts papildu finansējums 565,5 miljonu eiro apmērā. No tiem 320,3 miljoni eiro tiks novirzīti aizsardzībai un iekšējās drošības stiprināšanai, 94,8 miljoni eiro - ģimeņu atbalstam un veselībai, bet 45 miljoni eiro izglītības pasākumiem. Vēl 105,4 miljoni eiro paredzēti citām nozarēm, tostarp lauksaimniecībai.
FM norāda, ka lielākā daļa papildu finansējuma nodrošināta, samazinot valsts budžeta izdevumus. Kopumā 2026.gadam izdevumu samazinājums veido 233 miljonus eiro, bet vidējā termiņā līdz 2028.gadam tas ir vairāk nekā 800 miljoni eiro. Papildu ieņēmumus plānots gūt no valsts kapitālsabiedrību dividendēm, azartspēļu un akcīzes nodokļu pārskatīšanas, kā arī izmaiņām dabas resursu nodoklī. FM skaidro, ka šādi risinājumi ļauj papildus finansēt prioritātes, nepalielinot pamatnodokļus, kas ir bijis būtiski valdības sociālajiem partneriem.