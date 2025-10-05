Debesis skaidrosies tikai vietām.
Sabiedrība
Šodien 08:09
Svētdien debesis skaidrosies tikai vietām, prognozē sinoptiķi
Nokrišņu zonai turpinot šķērsot Latviju, svētdien debesis skaidrosies tikai vietām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Teritorijas lielākajā daļā palaikam līs. Pēcpusdienā rietumu rajonos iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem, jūras piekrastē brāzmās saglabājoties līdz 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +9...+14 grādiem.
Arī Rīga laiks būs mākoņains, tikai brīžiem debesis skaidrosies. No rīta un priekšpusdienā palaikam līs, bet atlikušo dienas daļu brīžiem iespējams neliels lietus.
Galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +12...+13 grādiem.