Pirmajam latviešu leļļu animācijas filmu režisoram Arnoldam Burovam veltīta ekspozīcija Vestienas tautas namā
3. oktobrī Vestienas tautas namā svinīgi atklāta pastāvīga ekspozīcija, kas veltīta pirmajam latviešu leļļu animācijas filmu režisoram Arnoldam Burovam (1915–2006).
FOTO: Vestienā atklāta pastāvīga ekspozīcija leļļu animācijas pamatlicējam Arnoldam Burovam
Ekspozīcija iepazīstina ar mākslinieka radošo mantojumu un nozīmi Latvijas kultūrā, kā arī atklāj viņa daudzpusīgo darbību — leļļu teātra, scenogrāfijas, animācijas, režijas un scenāristikas jomās.
Latvijas leļļu animācijas pamatlicējs
Arnolds Burovs dzimis 1915. gada 29. aprīlī Rīgā, Grīziņkalnā. Viņš tiek uzskatīts par Latvijas leļļu animācijas aizsācēju un pamatlicēju, jo bija tas, kurš dibināja pirmo leļļu filmu studiju Rīgas Kinostudijā un radīja virkni nozīmīgu īsfilmu, kas kļuvušas par klasiku.
No viņa ievērojamākajiem darbiem jāmin filmas „Ki-ke-ri-gū!” (1966), „Dullais Dauka” (1968), „Puķu Ansis” (1968), „Pasaka par vērdiņu” (1969), „Bums un Piramidons” (1969), „Si-si-dra” (1977) un „Vanadziņš” (1978). Īpašu vietu Latvijas kultūras vēsturē ieņem filma “Vanadziņš”, kas ir vienīgā leļļu animācijas filma, iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
Ekspozīcija pieejama apmeklētājiem
Jaunatklātā ekspozīcija Vestienas tautas namā būs pieejama apmeklētājiem no 7. oktobra, iepriekš piesakot apmeklējumu. Tajā iespējams aplūkot Burova dzīves un radošās darbības materiālus, fotogrāfijas, filmas un citus vēsturiskus eksponātus, kas atklāj viņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kino un animācijas attīstībā.