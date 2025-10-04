Latvijā norisinās Eiropas putnu vērošanas dienas
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) aicina šodien un rīt vērot gājputnu rudens migrāciju, informēja LOB komunikācijas speciāliste Kitija Balcare.
Daudzviet Latvijā notiks tematiski pasākumi, tostarp putnu vērošana Kaņierī, putnu būru tīrīšanas talka Rēzeknē, pūču veidošanas darbnīca un putnu pastmarku kolekcijas apskate Cesvainē, digitālā putnu trase ar izlaušanās elementiem dabas izglītības centrā "Meža māja", putnu vērošana Pitragā, ainavu tūre Grīvu salā, putnu dienu pastaiga Lubāna mitrājā, putnu barotavu naglošana Krapes muižas parkā, parka putnu iepazīšana Turaidas muzejrezervātā, iepazīšanās ar Latvijas Universitātes Papes ornitoloģisko pētījumu centru un citi.
Ikviens ir aicināts individuāli, ar draugiem vai ģimenēm ne tikai vērot gājputnu rudens migrāciju, bet arī ziņot par saviem novērojumiem portālā "Dabasdati.lv" līdz svētdienai, 5.oktobrim, plkst.15, tādējādi piedaloties sabiedriskajā zinātnē un palīdzot pētniekiem iegūt plašākus datus tālākiem pētījumiem ornitoloģijā.
Tie, kuri vēlas vērot putnus kopā ar domubiedriem, vietnes "www.putnudienas.lv" sadaļā "Pasākumu kalendārs" var uzzināt par plānotajām aktivitātēm dažādās vietās Latvijā.
Rudenī notiekošie putnu vērošanas pasākumi ir daļa no starptautiskas iniciatīvas - 1993.gadā aizsāktās Eiropas putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb "EuroBirdwatch", ko organizē lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē "BirdLife International", kuru Latvijā pārstāv LOB. "EuroBirdwatch 2025" koordinatoru centra uzdevumu šoruden pilda Slovākija.
Latvija starptautiskajā gājputnu rudens migrācijas vērošanas pasākumā "EuroBirdwatch" piedalās jau 16.reizi. Pērn 24 000 dalībnieku novērojuši 3,5 miljonus putnu, tai skaitā Latvijā 310 dalībnieki ziņojuši par 88 549 putniem. Latvijā skaitliski visbagātīgākie novērojumi pērnruden bijuši par mājas strazdiem, žubītēm un baltpieres zosīm.