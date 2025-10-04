Kluba "Jelgavas roņi" pārstāvji./Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 12:55
Ziemas peldētāji atklās jauno sezonu
No šodienas līdz 12.oktobrim ziemas peldētāju klubi atklās jauno sezonu, informēja Latvijas Ziemas peldēšanas federācija.
Ziemas peldētāji, tautā saukti par "roņiem", jauno sezonu tradicionāli atklāj oktobra sākumā. Federāciju pārstāv vairāk nekā 15 ziemas peldētāju klubi.
Sezonas atklāšanas peldējumus katrs klubs organizē savā "mājas" peldvietā, dažādos laikos.
Šodien sezonu atklās Ventspils "Jūras lauvas" Ventspilī un Lucavsalas "Ledus lāči" Rīgā.
Šajā nedēļas nogalē, 5.oktobrī, sezonu uzsāks arī "Latvijas ronis", "Ķengaraga roņi", "Ozolnieku roņi" un "Raganas roņi", kā arī ziemas peldētāji no Saldus, Balviem un Daugavpils.
Latvijas Ziemas peldēšanas čempionāts un Ziemas peldēšanas Pasaules kausa posms norisināsies 21.novembrī un 22.novembrī Liepājā.