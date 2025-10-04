Vāc parakstus par liegumu koplietošanas elektroskrejriteņus izmantot nepilngadīgām personām
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai koplietošanas elektroskrejriteņus varētu izmantot tikai personas no 18 gadu vecuma.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Jēkabs Pauls Akermanis. Viņš vēlas panākt, lai tiktu noteikta obligāta lietotāju identitātes pārbaude, izmantojot eID kartes vai pases verifikāciju ar fotogrāfiju. Viņa ieskatā būtu jāuzliek par pienākumu koplietošanas pakalpojuma sniedzējiem ieviest tehniskus risinājumus vecuma kontrolei savās lietotnēs.
Līdztekus, Akermaņa ieskatā, būtu jānosaka atbildība uzņēmumiem, ja tie nepārbauda lietotāju vecumu vai pieļauj sistēmas apiešanu, kā arī jāparedz sodi lietotājiem, kas apzināti reģistrējas ar citu personu datiem, lai apietu vecuma ierobežojumus.
Tādējādi, viņaprāt, samazināsies nepilngadīgo satiksmes negadījumu, traumu un bojāejas gadījumu skaits, cilvēki būs drošāki par to, ka šie pakalpojumi tiek regulēti un kontrolēti, kā arī vecāki varēs būt droši, ka viņu bērni nevarēs izmantot koplietošanas skrejriteņus bez atļaujas.
Līdztekus, viņaprāt, koplietošanas pakalpojumu sniedzēji tādā veidā būs spiesti domāt par drošību, ne tikai par peļņu, kā arī valsts parādīs, ka cilvēku drošība tiek vērtēta augstāk par naudas interesēm.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2.oktobrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012.gadā dzimušu meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Piektdien PTAC informēja, ka centrs "Ride Mobility" piemēros administratīvo pārkāpumu sodu par darbības neapturēšanu atbilstoši PTAC aicinājumam.
PTAC aicinājusi visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.