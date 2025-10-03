Rīgā sākas Latvijas Kultūras akadēmijas festivāls “Patriarha rudens” ar izrādēm, filmām un meistarklasēm
Jau rīt, 4.oktobrī, sāksies Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) ikgadējais mākslas festivāls "Patriarha rudens", kas līdz 10.oktobrim Rīgā un 18.oktobrī Stāmerienā skatītājiem piedāvās vairāk nekā 30 notikumus - izrādes, meistarklases, sarunas un filmas. Šogad īpaši izceļama kino sadaļa, kas ļaus iepazīties ar jaunākajiem LKA Nacionālās filmu skolas un LKA Latvijas Kultūras koledžas studentu un absolventu darbiem.
6.oktobrī plkst.20.00 festivālā pirmo reizi ar savu kino programmu piedalīsies LKA Latvijas Kultūras koledžas Videogrāfijas programmas studenti. Koledžas Baltajā zālē tiks prezentēta īsfilmu skate "KADRU KODI", kas atklās jaunās autoru paaudzes radošos meklējumus un drosmīgus vizuālos risinājumus.
Programmā:
• "Zelta upe laimīgā" (rež. Ziedonis Rēdmanis, Gusts Ābele)
• "Nabadziņš mans" (rež. Elīza Trofimova)
• "Ņemsim, brauksim, aizbrauksim" (rež. Bastians Krists Cīrulis)
• "Čatiņš" (rež. Margrieta Marta Vizule)
• "Adda" (rež. Agneta Ragauska, Margrieta Marta Vizule, Jēkabs Pikšēns, Roberts Reikmanis)
• "Mans Mugurkauls pieder Man" (rež. Sintija Vasiļjeva)
• "Manā Vietā" (rež. Tomass Lebedzs)
• "Akmeņkalis Reinis" (rež. Amanda Paula Martinsone)
Biļetes pieejamas ticketshop.lv
9.oktobrī plkst.19.00, kinoteātra "Splendid Palace" Lielajā zālē būs skatāma LKA Nacionālās filmu skolas studentu īsfilmu skate. Programmā atlasītas septiņas īsfilmas, kas pārsteidz ar tematisko un vizuālo daudzveidību - no psiholoģiski intensīvām drāmām līdz asprātīgiem un ironiskiem stāstiem.
Programmā:
• "Sliktas ziņas" (rež. Līva Klepere)
• "Es neesmu traka. Varbūt mazliet…" (rež. Daniils Silovs)
• "102 km" (rež. Edgars Haritončenko)
• "No no place hotel" (rež. Reinis Ūbelis)
• "Nabassaite" (rež. Patrīcija Prūse)
• "Doms" (rež. Aleksandra Barone)
• "Zobu feja" (rež. Rihards Straume)
Filmām pieejami latviešu un angļu subtitri. Biļetes var iegādāties vietnē splendidpalace.lv.
Savukārt sestdien, 18.oktobrī, jau piekto reizi norisināsies festivāla satelītpasākums - rudens plenērs Stāmerienas pilī, kur visas dienas garumā būs iespēja pieredzēt LKA studentu un absolventu jaunrades darbu izlasi. Plkst.19.00 Stāmerienas pils Baltajā zālē notiks LKA Nacionālās filmu skolas studentu īsfilmu skate. Filmu skate būs kā ceļojums cauri laikmetiem un vecumposmiem, iztēlojoties dzīvi gan 19.gs. laukos, gan ielūkojoties Stūra mājā; gan reflektējot par bērnības pārdzīvojumiem, gan par studiju laika krīzēm. Skatē būs redzamas dažādu studiju kursu dokumentārās un spēles īsfilmas.
Programmā:
• Eņģe (rež. Ance Brīvlauka, drāma, 9’, 2025)
• Vēl var paspēt (rež. Adriana Elizabete Lešinska, komēdija, 18’, 2025)
• Ziņotājs (rež. Arnis Kalniņš, dokumentārā filma, 18’, 2025)
• Zobu feja (rež. Rihards Straume, komēdija, 19’, 2025)
• You watch as I watch myself watching me (rež. Alise Linde, dokumentārā filma, 25’, 2025)
Filmu skates garums: 90 minūtes Skates valoda - latviešu, pieejami latviešu un angļu valodas subtitri. Biļetes pieejamas Stāmerienas pils kasē.
Par festivālu:
Latvijas Kultūras akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls "Patriarha rudens" norisināsies no 4. līdz 10.oktobrim Rīgā un 18.oktobrī Stāmerienā. Šogad festivāls vērš uzmanību kustībai kā unikālai valodai, kas sniedzas ārpus ierastajiem komunikācijas rāmjiem. Festivāla sauklis "Savienošanās kustībā" atklāsies gan daudzveidīgajā publiskajā programmā, gan plašajā meistardarbnīcu ciklā LKA jaunrades specializāciju studentiem.
Festivāla programmā iekļautas trīspadsmit teātra un dejas izrādes - gan studentu, gan profesionāļu radīti darbi -, četras mini-izrādes, dramaturgu lasījumi, divi "darbi procesā" (work in progress) un trīs filmu skates. Ikvienam interesantam būs iespēja noklausīties arī četras publiskas lekcijas.
Festivāla atklāšana notiks 4.oktobrī plkst.14.00 LKA E. Smiļģa Teātra muzejā. Atklāšanas pasākumu veidos LKA Dramatiskā teātra aktiera un režijas mākslas 1. kursa studenti.
Savukārt noslēgumā, 10.oktobrī plkst.20.00 LKA teātra mājā "Zirgu pasts", interesentiem būs iespēja apmeklēt jau ceturto teātra antibalvas "Zelta muša" pasniegšanas ceremoniju, kurā ar humoru, bet arī pavisam nopietni atskatīsimies uz aizvadīto teātra sezonu. Balvas nominanti tiks paziņoti festivāla atklāšanas laikā, un ikvienam būs iespēja par tiem nobalsot tiešsaistē. Vairāk informācijas: @zelta_musa Instagram kontā.