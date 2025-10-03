Virkne NVO pie Saeimas protestē pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Virkne nevalstisko organizāciju (NVO) ceturtdien pie Saeimas nama rīko miermīlīgu protestu, aicinot deputātus saglabāt Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā un ...
Nepilnā diennaktī savākti 4000 paraksti par Latvijas palikšanu Stambulas konvencijā
Nepilnas diennakts laikā sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti apmēram 4000 parakstu par Latvijas neizstāšanos no Stambulas konvencijas.
Iniciatīvas autore ir Megija Jaunsleine.
Pašlaik sabiedriskajā telpā izskan priekšlikumi, ka Latvijai būtu jāizstājas no Stambulas konvencijas. Iniciatīvas autore norāda, ka šāds solis vājinātu Latvijas apņemšanos cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un ģimenes locekļiem, kā arī mazinātu cietušo aizsardzību.
Jaunsleine ar šo iniciatīvu vēlas panākt, lai Latvija saglabātu dalību Stambulas konvencijā. "Aicinu Saeimu noraidīt jebkādus priekšlikumus par izstāšanos. Valdībai un parlamentam ir jānodrošina, ka Latvija turpina būt daļa no šīs starptautiskās vienošanās, kas palīdz novērst vardarbību un aizsargāt cietušos," norāda Jaunsleine.
Kā uzskata Jaunsleine, Stambulas konvencijas saglabāšana stiprinātu Latvijas apņēmību aizsargāt sievietes, bērnus un citus cietušos, veicinātu sabiedrības drošību, taisnīgāku vidi visiem iedzīvotājiem, kā arī stiprinātu starptautisko uzticību Latvijai.
Kā vēstīts, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir uzdevusi Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāvošajam labklājības ministram Reinim Uzulniekam skaidrot, ko Labklājības ministrija paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai.
Šāds uzdevums tapa pēc tam, kad ZZS pievienojās opozīcijai, lai sāktu Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas procesu. ZZS rīcība ir izraisījusi attiecību krīzi valdošajā koalīcijā, jo pievienošanās Stambulas konvencijai savulaik tika izvirzīts kā viens no priekšnosacījumiem Siliņas valdības izveidei, koalīcijā apvienojot "Jauno vienotību", ZZS un "Progresīvos".