Uzulnieks: Eiropa vērtību jautājumos aizgājusi nepareizā virzienā
Eiropa kaut kur ne tajā virzienā aizgājusi tieši vērtību jautājumā – tā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” secina labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Runājot par jaunajām ģimenēm un finansiālo atbalstu mājokļa iegādei reģionos, ministrs vēlreiz uzsver ģimeniskuma nozīmi un apliecina, ka viņam pašam kā trīs bērnu tēvam ģimene esot pirmajā vietā.
Taču tajā pat laikā Uzulnieks zina teikt, ka tā nav visiem. “Ir skola, darbs, karjera, ceļošana, sunītis… Un tad pienāk 40 gadi, un tad varbūt izlemj par pirmo bērnu. Bet tad jau bioloģiskais pulkstenis arī ir beidzies… Nekas labāks par bērniem nav izdomāts! Tas ir vērtību jautājums.”
Arī viņam pašam draugu un paziņu lokā esot labi situētas ģimenes, kuras izlemj par labu mājdzīvniekam nevis bērnam. “Un nevar jau uzspiest. Katrs izvēlas tādu ģimenes modeli, kādu ir pieņēmis. Bet man škiet, ka nekas svarīgāks par ģimeni dzīvē nav.”
Kā zināms, valdība atbalstījusi vairāk nekā sešu miljonu eiro pārdali starp Labklājības ministrijas (LM) programmām, lai finansētu neatliekamus un būtiskus pasākumus nozarē.
Valsts mērķdotācijai garantētā minimālā ienākuma (GMI) un mājokļa pabalstam izveidojies 2 205 349 eiro ietaupījums. Mājokļa pabalstam to ietekmējusi salīdzinoši siltā ziema un zemāks vidējais izmaksātais pabalsta apmērs, savukārt GMI pabalsta saņēmēju skaits bija tikai nedaudz virs plāna. No šīs summas 1 996 501 eiro novirzīs valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanai, 146 528 eiro - pašvaldību atbalstam dzīvesvietā sniegtajiem pakalpojumiem, bet 62 320 eiro - Valsts kontroles ieteikumu ieviešanai tehnisko palīglīdzekļu jomā, papildinot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu.