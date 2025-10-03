Uzņēmējs Valts Dalbiņš norāda, ka viņa sociālo tīklu ieraksti par vardarbību pret sievietēm "nav viņa viedoklis"
Uzņēmējs Valts Dalbiņš, kas sociālajos tīklos izcēlies ar pretrunīgi vērtētām pārdomām par vardarbību pret sievietēm un sievietes lomu attiecībās, Jauns.lv norāda, ka viņa paustais "ir sabiedrības analīze, nevis viņa viedoklis".
Jau ziņots, ka pamatīgu ažiotāžu sociālajos tīklos izraisījušas uzņēmēja Valta Dalbiņa pārdomas par vardarbību pret sievietēm un daiļā dzimuma lomu attiecībās. Uzņēmējs mikroblogošanas vietnē "X" pauda tādas pārdomas kā: "Vardarbību rada sieviete un tikai sieviete un absolūti neviens cits kā tikai sieviete!"; "Vīrieša vardarbība ir reakcija uz ilgstošu (!) sievietes emocionālu vardarbību!"; "Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāves sods!" vai "Kad sievietes mācīsies mīlēt savus vīrus, tad arī vardarbība beigsies".
Kad sievietes mācīsies mīlēt savus vīrus, tad arī vardarbība beigsies. Un ne ātrāk. Neviens likums neko nelīdzēs. Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāves sods. Tur citi spēki darbojas. Šis var patikt vai nepatikt, bet tas ir tieši tā un nav pat nekādu nianšu.— Valts Dalbiņš (@ValtsDalbins) September 30, 2025
Pēc publikācijas izlasīšanas Valts Dalbiņš aicināja portālu Jauns.lv precizēt paša publicēto viedokli un norādīja, ka viņš "ir laimīgi precējies", "neatbalsta vardarbību", un mikroblogošanas vietnē "X" paustie citāti esot "sabiedrības analīze", nevis "viņa viedoklis par to, kas ir labi vai nav labi, pareizi vai nepareizi".
Jautāts, ko viņš domājis ar vārdiem "Iesist [sievietei] var tikai mīlošs vīrietis", viņš atbild sekojoši: "Kāpēc tikai mīlošu vīrieti var novest līdz šim stāvoklim? Tāpēc, ka nemīlošs jau sen būs aizgājis pie pirmajām sievietes dusmu izpausmēm, bet mīlošie vīrieši ilgāk cer, ka sieviete nāks pie prāta".
Viņš skaidro, ka pastāv "redzamā vardarbība", proti, fiziskā, "kuru pārsvarā, pielieto vīrieši, kā atbildes reakciju, kad ir novesti līdz baltām pelītēm". Un pastāv "neredzamā vardarbība, jeb emocionālā" un "šajā jomā sievietes ir ekspertes". "Fiziskā vardarbība vairumā gadījumu, ja ne visos, ir atbildes reakcija uz emocionālo vardarbību," uzskata Dalbiņš.
Tāpat vīrietis sīkāk paskaidrojis, ko domājis ar vārdiem "Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāves sods". "25 gadu laikā esmu konsultējis ļoti daudz sieviešu par attiecībām un vardarbība ir bijusi bieži sastopama tēma. Un ir viena likumsakarība - ja sievieti sita viens vīrs, tad viņu sit arī nākošais, protams, ka ir izņēmumi, bet vairumā ir tieši šādi. Tāda ir nozīme [vārdiem] "sitamās sievas"- tas ir apzīmējums, diagnoze, bet nevis mans uzskats par to kā ir jābūt. Es uzskatu, ka vardarbībai nav jābūt, bet vardarbība eksistē un tai ir cēloņi - [tā] ir fakta konstatācija. Es risinu vardarbību, nevis to atbalstu."
Uz jautājumu "Kādas ir viņa domas par vīriešiem, kas paceļ roku pret savu dzīvesbiedri?", uzņēmējs atbild sekojoši. "Nosodu, protams, kā gan savādāk? Piebildīšu, ka nosodījums neatrisina cēloni. Atgādināšu, ka emocionālā vardarbība ir identiski briesmīga. Un arī to es nosodu."
Bet jautāts, kādas ir viņa domas par aizvadītā gada Valsts policijas statistiku, kad policijā tika reģistrēti 948 gadījumi, kad ģimenes strīdu laikā tika pieņemts lēmums ģimenes konfliktos nošķirt iesaistītos vienu no otra, jo pastāvēja raizes par cilvēku drošību un veselību, un 94% gadījumu par agresoru tika atzīts vīrietis, Dalbiņš atbild sekojoši: "Tas vai upuris rada vardarbību vai agresors uz līdzenas vietas tāpat vien veic vardarbību - to neviens īsti nezina līdz galam".
"Emocionālo vardarbību pierādīt nevar un vīrieši reti sūdzas par to - viņi nodzeras, šķiras, vai "labākajā gadījumā" ievieš mīļāko. Ja nonāk līdz tādam nepatīkamam un pilnīgi nepareizam rezultātam, kā fiziskā vardarbība, tad tas nonāk policijā. Par šo tēmu var daudz runāt un vajag runāt. Bet nevajag, lūdzu, taisīt negatīvu PR tiem cilvēkiem, kuri risina šos jautājumus un par tiem runā!"