Piešķirtie līdzekļi bijuši nesamērīgi: Latvijā plānots ieviest griestus apbedīšanas pabalstiem
Labklājības ministrija piedāvā ierobežot maksimālo apbedīšanas pabalstu un izmaksu apmēru miruša pensionāra laulātajam.
Šīs izmaiņas tiek rosinātas, ņemot vērā gadījumus, kad personai bijusi ļoti augsta pensija, un attiecīgi - pabalsti bijuši nesamērīgi lieli.
Informāciju par to, kāds būs pabalstu griestu apmērs un kā iespējams rīkoties ar uzkrātajiem pensiju līdzekļiem, apkopojusi Latvijas Radio 4 korespondente Jūlija Petrika.
Pašlaik apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts divu pensiju apmērā, un vēlāk dzīvesbiedrs saņem pusi no mirušā pensijas viena gada garumā. Vidēji tie ir apmēram 1200 eiro apbedīšanai un 300 eiro mēnesī dzīvesbiedram. Taču pensionāriem ar ļoti augstām pensijām šīs summas var sasniegt pat vairākus desmitus tūkstošu eiro.
Lai novērstu pārmērīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, ministrija piedāvā noteikt izmaksu griestus: ne vairāk kā 8 775 eiro apbedīšanai un ne vairāk kā 4 388 eiro mēnesī dzīvesbiedram, raksta portāls "Lsm+".
Tajā pašā laikā otrā pensiju līmeņa uzkrājumus var pilnībā novēlēt – gan radiniekiem, gan jebkurai citai izvēlētai personai, vai arī tie var nonākt kopējā mantojumā. Grozījumi jau ir iesniegti izskatīšanai, un, ja tie tiks apstiprināti Saeimā, tie stāsies spēkā no nākamā gada, skaidro Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.
Kas tad ir šie pensionāri ar īpaši lielām pensijām?
Šie cilvēki savulaik veikuši ievērojamus sociālās apdrošināšanas iemaksu maksājumus. Laikā no 2009. līdz 2013. gadam tika atcelts sociālo iemaksu griestu ierobežojums.
Tāpat arī 2019.-2020. gadā solidaritātes nodokļa likums paredzēja, ka 14 % nodokļa tika novirzīti speciālajam pensiju budžetam un uzskaitīti nodokļu maksātāja individuālajā kontā. Tas nodrošināja neierobežotu iemaksu uzskaiti un 1. pensiju līmeņa kapitāla pieaugumu, kas tieši ietekmēja pensiju apmēru.
Kā vēl var rīkoties ar otrā pensiju līmeņa uzkrājumiem?
Pastāv trīs varianti - par tiem pastāstīja Valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanas nodaļas vadošā eksperte Ilze Vindele: "Otrā pensiju līmeņa dalībnieks var iesniegt paziņojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), norādot, kā tiks izmantots viņa otrā līmeņa kapitāls, ja viņš mirs pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Ir trīs varianti:
Pirmais – automātiskais variants visiem: kapitāls tiek pārskaitīts speciālajā sociālajā budžetā. Šis kapitāls tiek izmantots apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai, ja mirušajam bija apgādājamie.
Otrais – norādīta persona: tas var būt jebkura fiziska persona, arī neradinieks. Šajā gadījumā mirušā otrā līmeņa kapitāls tiek pievienots norādītās personas kapitālam. Tomēr šai personai ir jābūt otrā pensiju līmeņa dalībniekam ar aktīvu kontu. Šī persona varēs izmantot gan savus, gan mirušā līdzekļus tikai tad, kad pieprasīs vecuma pensiju. Tātad līdzekļi kļūst pieejami tikai pensionēšanās brīdī.
Trešais – mantošana saskaņā ar Civillikumu: šajā gadījumā otrā līmeņa kapitāls tiek pievienots kopējam mantojumam, un notārs sadala šo kapitālu starp mantiniekiem.