Mūžībā devusies ilggadējā Ventspils Mūzikas vidusskolas flautas spēles skolotāja Marina Žučkova
Ventspils Mūzikas vidusskola ar skumjām paziņojusi, ka mūžībā devusies ilggadējā vidusskolas flautas spēles skolotāja Marina Žučkova (1951 – 2025).
"Marina vairāk nekā četrdesmit gadus veltīja savu sirdi un enerģiju jauno mūziķu audzināšanai. Šodien viņas bagātīgais pedagoģiskais darbs un mīlestība pret mūziku dzīvo tālāk – viņas audzēknes tagad pašas turpina mācīt flautas spēli Ventspilī un citās Kurzemes pilsētās. Tas ir viņas mūža darba skaistākais apliecinājums," norāda Ventspils Mūzikas vidusskola.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Marinas tuviniekiem un bijušajiem audzēkņiem.