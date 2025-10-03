“Jaunā vienotība” gatavo plānu B budžeta pieņemšanai
Lai nodrošinātu valsts nākamā gada budžeta pieņemšanu Saeimā apstākļos, kad attiecības starp valdošās koalīcijas partneriem ir saspringtas, "Jaunā vienotība" (JV) strādā arī pie plāna B, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pavēstīja JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Viņš atklāja, ka plāns B nav saistīts ar potenciālām izmaiņām koalīcijā, bet gan ar atsevišķu pie frakcijām nepiederošu deputātu uzrunāšanu, aicinot viņus būt atbildīgiem un atbalstīt nākamā gada valsts budžetu. "Es esmu gatavs personīgi ar daļu no šiem deputātiem, kas ir valstiski noskaņoti, runāt, lai pārliecinātu par to, ka nākamā gada drošības budžets ir jāpieņem un tas ir valsts interesēs, nevis kādas konkrētas partijas interesēs," sacīja Jurēvics.
Patlaban Saeimā ir desmit pie frakcijām nepiederoši deputāti - Skaidrīte Ābrama, Oļegs Burovs, Andrejs Ceļapīters, Jekaterina Drelinga, Aleksandrs Kiršteins, Jeļena Kļaviņa, Viktorija Pleškāne, Igors Rajevs, Didzis Šmits un Edgars Zelderis.
Jurēvics vērtēja, ka koalīcijā esošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pēdējā laikā ir kļuvusi populistiska un neparedzamāka, kas, visticamāk, ir saistīts ar Saeimas vēlēšanu tuvošanos. Pēc politiķa teiktā, šāda ZZS rīcība nav atbildīga. Gribētos, lai ZZS nevis saspēlētos ar opozīciju, bet koncentrētos uz pamatdarbu, kas patlaban ir budžeta pieņemšana, pauda JV Saeimas frakcijas vadītājs.
Savukārt opozīcijas pēdējā laika aktivitātes politiķis novērtēja kā visnotaļ destruktīvas un atgādināja, ka opozīcija var pretdarboties valdībai, bet tai nevajadzētu pretdarboties valstij.
Jurēvics nepiekrīt izskanējušajiem apgalvojumiem, ka gadījumā, ja neorganizētība koalīcijā turpināsies, Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) pašai vajadzētu atkāpties no amata. Viņaprāt, premjere nav atbildīga par to, ka opozīcija izdomā nepiedalīties balsojumos un nestrādāt. Pēc Jurēvica teiktā, ikviena deputāta pienākums ir strādāt un pieņemt lēmumus, balsojot "par" vai "pret". Viņš arī atzīmēja, ka ceturtdienas Saeimas sēde tomēr noslēdzās produktīvi - galvenie jautājumi tika izskatīti, tāpēc nevar teikt, ka parlaments nestrādāja.
Kā ziņots, Saeimas vairākums ceturtdien noraidīja opozīcijas deputātu demisijas pieprasījumu Ministru prezidentei Siliņai. Neuzticības izteikšanu bija rosinājušas Saeimā opozīcijā esošās partijas Nacionālā apvienība (NA) un "Apvienotais saraksts".
Balsojums notika apstākļos, kad pamatīgi sašķobījušās attiecības arī pašā koalīcijā starp "Jauno vienotību" (JV), "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). Koalīcijas partneri ir solījušies vismaz pagaidām strādāt kopā, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu".
Opozicionāri šoreiz demisijas pieprasījumu bija pamatojuši, apgalvojot, ka "valdība ilgstoši nespēj pieņemt izlēmīgus lēmumus, lai pārtrauktu ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju".