Piektdien Latvijā gaidāma saulaina diena
Piektdiena nenesīs laikapstākļu izmaiņas.
Piektdien Latvijā gaidāma saulaina diena

Piektdien Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule, mākoņainākā diena būs Latgalē, prognozē sinoptiķi.

Vietām valsts austrumu pusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9..+13 grādiem.

Rīgā mākoņi brīžiem aizsegs sauli, saglabāsies sauss laiks un lēns vējš, gaiss iesils līdz +12 grādiem.

Anticiklona ietekme pakāpeniski mazinās. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.

