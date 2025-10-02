NATO misijai Baltijas jūrā pievienojies ASV karakuģis
ASV Jūras spēku iznīcinātājkuģis "USS Bulkeley" pievienojies NATO misijai Baltijas jūrā, lai stiprinātu pretgaisa aizsardzību.
"USS Bulkeley" otrdien pievienojās misijai "Baltijas sardze" (Baltic Sentry). Šī ir pirmā reize, kad ASV karakuģis iesaistījies šajā misijā, atklāja kāda ASV Aizsardzības ministrijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma.
Iznīcinātākuģim "USS Bulkeley" ir gan pretgaisa aizsardzības, gan zemūdens kritiskās infrastruktūras aizsardzības spējas.
Pagājušajā nedēļā misijai "Baltijas sardze" pievienojās ASV Jūras spēku patrulēšanas un izlūkošanas lidmašīna "P-8 Poseidon". ASV Jūras spēki arī iepriekš atbalstījuši misiju ar "P-8 Poseidon".
NATO izveidoja misiju "Baltijas sardze" šī gada janvārī pēc telekomunikācijas kabeļu un cauruļvadu sabotāžas gadījumiem. Misijas kodolu veido Baltijas valstis, Somija un Vācija.
"Baltijas sardze" pastiprināšana ar ASV iznīcinātāju, kas spēj vienlaikus izsekot un neitralizēt vairākus mērķus gaisā, apvienojumā ar "P-8 Poseidon" un citiem līdzekļiem, ir acīmredzama sabiedroto solidaritātes pazīme, ASV armijas laikrakstam "Stars and Stripes" norādīja Jūras kara koledžas Ņūportā jūras stratēģijas programmas vadītājs Džeimss Holmss.