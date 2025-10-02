Izstādes “Plakāts kā ierocis – vēstījums… sauciens… trieciens” atklāšana Latvijas Mākslas akadēmijas aulā
FOTO: no propagandas līdz avangardam - LMA atklāj unikālu plakātu izstādi
Ceturtdien, 2. oktobrī, Latvijas Mākslas akadēmijas aulā svinīgi atklāta izstāde “Plakāts kā ierocis – vēstījums… sauciens… trieciens”, kas skatāma no 3. līdz 22. oktobrim. Tā pievērš uzmanību plakātam kā spēcīgam vizuālās komunikācijas instrumentam – spējīgam ietekmēt sabiedrisko domu, iedvesmot, pārliecināt un pat manipulēt.
Izstādē eksponēta tikai daļa no Latvijas Mākslas akadēmijas plašās kolekcijas, kurā glabājas vairāk nekā 4000 plakātu. Šī ir pirmā reize, kad tik apjomīga izlase nodota skatītāju vērtējumam. Tajā atklājas daudzveidīgais 20. gadsimta mākslas un politisko pārmaiņu spektrs, izgaismojot plakāta attīstību no 19. gadsimta beigām līdz padomju periodam.
Ekspozīcija ļauj ieraudzīt plakātu kā mākslas formu, kas laiku gaitā kalpojusi dažādām funkcijām – no dekoratīviem piemēriem 19.–20. gadsimta mijā līdz avangarda eksperimentiem, no starpkaru Latvijas nacionālā patosa līdz padomju propagandas kanonizētajiem tēliem, no 60. gadu modernisma līdz 80. gadu sirreālām un ekspresīvām kompozīcijām.
Vēstījums skatītājiem – kritiski izvērtēt attēlu spēku
Izstāde akcentē vizuālā vēstījuma spēku un rosinās skatītājus kritiski izvērtēt attēlus, kas ikdienā mūs uzrunā. Vienlaikus tā kalpo kā platforma vizuālās pratības un domāšanas attīstīšanai.
Bagāta vēsture un krājuma nozīme
Plakātu kolekcijas veidošana Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrā aizsākās jau 1961. gadā gleznotāja un mākslas vēsturnieka Jurģa Skulmes vadībā. Pateicoties pēdējos gados piesaistītajiem resursiem, krājums sistematizēts un digitalizēts, padarot to par otro lielāko plakātu resursu Latvijā pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Izstādes autori un darba laiks
Izstādes idejas autori ir prof. Andris Vītoliņš, Iveta Feldmane, Inese Rozentāla un Kristians Brekte.
Izstāde būs skatāma no 3. līdz 22. oktobrim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 (pārtraukums 14.30–15.00) Latvijas Mākslas akadēmijas aulā, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā. Ieeja – bez maksas.