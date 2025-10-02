Tieslietu ministre brīdina par riskiem saistībā ar Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas
Stambulas konvencija ir skaidrs apliecinājums tam, ka Latvija pieder kopīgai Eiropas vērtību telpai un aicinājumi izstāties no tās, izmantojot Kremļa propagandas naratīvus, veicina sabiedrības polarizāciju, grauj demokrātiju un apdraud starptautisko tiesību un cilvēktiesību standartus, tikšanās laikā ar Francijas vēstnieku Latvijā Manuelu Lafonu Rapnuiju sacīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV).
Tieslietu ministrijā informēja, ka Lībiņa-Egnere šodien tikās ar Francijas vēstnieku, lai pārrunātu sadarbību tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanā Eiropā. Sarunas laikā īpaša uzmanība tika veltīta tiesiskuma pasliktināšanās draudiem Latvijā saistībā ar iespējamo izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Tas ir īpaši nepieņemami laikā, kad Krievija gan ar militāriem, gan hibrīdkara paņēmieniem mērķtiecīgi cenšas graut Eiropas valstu drošību un starptautisko tiesisko kārtību, uzsver ministre.
Francijas vēstnieks akcentēja, ka šobrīd Eiropā pieaug mēģinājumi vērsties pret dažādām sabiedrības grupām. Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka ir ārkārtīgi svarīgi aizsargāt demokrātiskos procesus un kopīgās vērtības laikā, kad populisms kļūst par ikdienu, vienlaikus jānostājas cietušo pusē un jārada drošāka vide mazāk aizsargātām personām.
Vēstnieks apliecināja gatavību atbalstīt Latviju tiesiskuma stiprināšanā un jaunu apmācību programmu izstrādē, lai veicinātu publisko dialogu par tiesiskumu un mazinātu dezinformācijas ietekmi.
Latvija ir pārņēmusi Francijas pieredzi elektroniskās uzraudzības sistēmās, kas liedz varmākām pietuvoties upuriem un nodrošina ārkārtas palīdzību, kā arī turpmāk vēlas pārņemt Francijas ekspertīzi Latvijas Tieslietu akadēmijas nākotnes mācību programmu izstrādē.
Latvijas un Francijas stratēģiskās partnerības rīcības plāns 2023.-2027. gadam citstarp paredz ciešu sadarbību arī sieviešu tiesību aizsardzībā un vardarbības ģimenē novēršanā.
Gan tieslietu ministre, gan Francijas vēstnieks apliecināja gatavību turpināt ciešu sadarbību, lai kopīgi stiprinātu demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Eiropā.
Kā vēstīts, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir uzdevusi Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāvošajam labklājības ministram Reinim Uzulniekam skaidrot, ko Labklājības ministrija paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai.
Šāds uzdevums tapa pēc tam, kad ZZS pievienojās opozīcijai, lai sāktu Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas procesu. ZZS rīcība ir izraisījusi attiecību krīzi valdošajā koalīcijā, jo pievienošanās Stambulas konvencijai savulaik tika izvirzīts kā viens no priekšnosacījumiem Siliņas valdības izveidei, koalīcijā apvienojot "Jauno vienotību", ZZS un "Progresīvos".