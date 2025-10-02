Jaunās sezonas atklāšana Čehova teātrī
2. oktobrī Čehova teātris atklāja jaunu izstādi Čehova teātra galerijā – mākslinieka Artūra Virtmaņa personālizstādi “Pastorāle”.
FOTO: svinīgās noskaņās atklāta jaunā Čehova teātra sezona
2. oktobrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris arī svin 142. dzimšanas dienu un atver durvis savai 143. sezonai.
Jau gandrīz pusotru gadsimtu šis teātris ir skatītāju sabiedrotais – izklaidē, iedvesmo, liek domāt un sarunāties. Pēdējos gados Čehova teātris īpaši uzsver, ka sarunai jānotiek ne tikai zālē, bet arī ārpus tās – Čehova teātra galerijā un teātra organizētās diskusijās, aizskarot būtiskas un reizēm ļoti neērtas tēmas. Čehova teātris veido dialogu starp tām sabiedrības daļām, kuras līdz šim nav sarunājušās.
Šīs sezonas tēma ir izsakāma trīs vārdos: “Detektīvs, noslēpums, mistika.”
Sezonas sākums
1. septembrī skatītāji jau piedzīvoja izrādi “Seši Šerloki” režisora Sergeja Golomazova vadībā. Kas var būt vēl labāks par А. К. Doila klasiskajiem tēliem – Holmsu un Vatsonu? Vēl labāk var būt vienīgi seši Holmsi un seši Vatsoni. Izrāde ir pilna azartiskas aktierspēles.
8. novembrī Lielajā zālē – vilcienā iekāps Agatas Kristi radītais detektīvs, viens no vispopulārākajiem detektīviem pasaulē, un atrisinās “Slepkavību Austrumu ekspresī”. Izmeklēšanas procesu jau vada režisore LAURA. Top klasisks detektīvs ar stilīgu mūsdienu garšu.
15. novembrī Mazajā zālē – bērniem un jaunajiem izmeklētājiem gaidāms spocīgs piedzīvojums “Šušnirks un spoku muiža” pēc Arno Jundzes grāmatas motīviem (dramatizējums un režija Henrijs Arājs).
12. decembrī – Jaungada koncerts “Ceļojums pusnaktī” (režisors Mārtiņš Kalita). Katrs grib savu dzīves jēgu redzēt kā uz paplātes, bet to nekur un neviens tā nepasniedz. Nekur, izņemot šajā Jaunā gada koncertā. Muzikāls ceļojums ar laika mašīnu kopā ar mistisku būtni.
Decembrī Čehova Arkādē – sagaidāma Dž. Dž. Džilindžera jaunā iestudējuma pirmizrāde. Vēl neatklāsim iestudējuma nosaukumu, bet te nav jābūt detektīvam, lai zinātu, ka Džilindžers un Noslēpums ir tandēms ar neizsmeļamu potenciālu.
Elmārs Seņkovs un dramaturģe Justīne Kļava kopā rada izrādi “Bolderāja” – parasti cilvēki sanāk kopā vienkāršā vietā, lai nosvinētu skaistus svētkus. Un ja viss notiktu kā parasti, tad viņiem, protams, izdotos. Bet detektīva, noslēpumu un mistikas sezonā viņu plāni nepiepildīsies par nieka 100%
Režisors Maksims Didenko ķersies klāt Harolda Pintera lugai “Nodevība”. Katrs skatītājs zina, ka nav nekā labāka par mīlas trijstūri, kurš notiek nevis tavā dzīvē, bet uz skatuves. Un ja vēl šis trijstūris ir tikai aisberga redzamā daļa, tad izdevies vakars irgarantēts.
Giadāmi divi jauniestudējumi, šobrīd kādi vēl nav zināms.