DDoS uzbrukuma dēļ traucēta vairāku Latvijas valsts interneta mājaslapu darbība

Ceturtdienas rītā Latvijas valsts interneta mājaslapas piedzīvo apjomīgu pakalpojumu atteices (DDoS) uzbrukumu, informēja VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) pārstāvji.

Tādējādi traucējumi novēroti, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas "vid.gov.lv", vietnes "Latvija.lv", Ministru kabineta mājaslapas "mk.gov.lv", ministriju, pašvaldību un citu valsts iestāžu mājaslapu darbībā.

Lietotājiem nav pieejama arī mājaslapa "eParaksts.lv".

LVRTC strādā pie uzbrukuma izpētes un novēršanas.

