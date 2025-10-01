Daļa Lielbritānijā notiesāto Latvijas pilsoņu varētu sodu izciest dzimtenē
Lielbritānijā pašlaik sodu izcieš vismaz 126 Latvijas pilsoņi, no kuriem aptuveni 30 varētu tikt nodoti soda izciešanai Latvijā, aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrijā. Šodien tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) tikās ar ar jauno Lielbritānijas vēstnieci Latvijā Ketiju Līču, lai pārrunātu abu valstu sadarbību tieslietu un drošības jomā. Puses pārrunāja iespējamo vienošanās par notiesāto personu nodošanu no Lielbritānijas Latvijai.
Amatpersonas atzīmējušas, ka jebkuram iespējamajam risinājumam, arī ja tas rezultētos jaunā līgumā, jānodrošina praktiska pievienotā vērtība. Puses vienojās turpināt ekspertu līmeņa sarunas, lai precizētu abu pušu izpratni un meklētu labākos risinājumus.
Sarunas laikā tika aplūkots arī jautājums par Latvijas pilsoņu, kas tiek turēti aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem, izdošanu tiesāšanai Lielbritānijā. Tieslietu ministre norādīja, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jārod risinājumi, kas būtu līdzīgi tiem, kādi pastāv ar citām Latvijas sabiedrotajām valstīm ārpus ES, kurās ir liels Latvijas pilsoņu īpatsvars.
Līdz tam Latvija darot "visu iespējamo, lai novērstu nesodāmību gadījumos, kad izdošana nav iespējama, piemēram, pārņemot kriminālprocesus Latvijā".
Sarunā tika aplūkoti arī aktuālie izaicinājumi Eiropā, kas saistīti ar populisma ietekmi uz mēģinājumiem ierobežot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un citu starptautisko cilvēktiesību instrumentu piemērošanu.