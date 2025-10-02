Strīdi par Stambulas konvenciju apdraud budžeta sarunas koalīcijā
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsojums par izstāšanos no Stambulas konvencijas saasinājis attiecības koalīcijas partneru starpā. “Progresīvie” pauduši pārliecību, ka jebkurš ZZS priekšlikums nākamā gada budžetā varētu apdraudēt budžeta pieņemšanu, vēsta "360TV Ziņas".
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka ZZS plāno iesniegt priekšlikumus tāpat kā iepriekšējos gados. Viņš atzina, ka viens no tiem varētu būt paplašinātas pārtikas preču grupas, kurām piemērot samazinātu PVN likmi. Ministrs sarunas par šo jautājumu koalīcijā nosauca par bērnišķīgām.
Savukārt “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs paudis bažas, ka ZZS priekšlikumi varētu būt finansiāli neskaidri un apjomīgi, radot draudus budžeta pieņemšanai. Viņš uzsvēris, ka partijas mērķis ir nodrošināt aizsardzības finansējumu piecu procentu apmērā un nepieļaut sabiedrības interesēm kaitīgus kompromisus. Par galveno domstarpību iemeslu Šuvajevs minējis Stambulas konvencijas balsojumu, kas, viņaprāt, izgaismojis partneru neuzticamību.
Arī Ministru prezidente Evika Siliņa atzina, ka spriedze koalīcijā ir jūtama, tomēr viņa uzsvēra nepieciešamību koncentrēties uz budžeta pieņemšanu. Premjere pauda, ka līdzās drošības vajadzībām būtiski ir risināt jautājumus par izglītības un demogrāfijas atbalstu, kā arī palīdzību lauksaimniekiem. Viņa aicināja saglabāt mieru un apliecināt sabiedrībai valdības spēju izpildīt solījumus. Kā valdības gaiteņos norādīts, atliek cerēt, ka budžeta lemšanā virsroku gūs veselais saprāts.