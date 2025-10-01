Rosina apsūdzēt PMLP darbinieku, no kura ieroča dzīvību zaudēja divi 12 gadus veci zēni
Iekšējās drošības birojs (IDB) aicinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbinieku, no kura šaujamieroča šī gada februārī dzīvību zaudēja divi 12 gadus veci zēni.
IDB norāda, ka izmeklēšanas ietvaros ir gūti pierādījumi, ka PMLP darbinieks savā dzīvesvietā glabāja šaujamieroci, pārkāpjot normatīvos aktus. Aizdomās turētais nav nodrošinājis tādus viņam piederošā šaujamieroča glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča nokļūšanu nepiederošu personu rokās, pauž birojs.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā konstatēts, ka šāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieka rīcība novedusi pie divu mazgadīgu bērnu nāves. Turklāt izmeklēšanā konstatēts, ka PMLP darbinieks glabāja šaujamieroča munīciju bez nepieciešamās atļaujas.
Lieta tikusi sākta par divu mazgadīgu bērnu nonāvēšanu aiz neuzmanības, un IDB tajā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru veicis "apjomīgu izmeklēšanu, pierādījumu iegūšanu un pārbaudi notikušā faktisko apstākļu noskaidrošanai". Bijušas noteiktas vairākas "sarežģītas un izpildes ziņā laikietilpīgas ekspertīzes". Izmeklētājiem sākotnēji nav bijuši skaidri notikuma faktiskie apstākļi, bet izmeklēšanas laikā rekonstruētas bērnu dienas gaitas un nāves iestāšanās apstākļi, teikts IDB paziņojumā, tomēr neatklājot precīzus traģēdijas apstākļus.
Pabeidzot šo izmeklēšanu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par nonāvēšanu, jo "konstatēti kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi". Kriminālprocesa likumā uzskatīti vairāki šādi apstākļi, piemēram, ja persona, kura saucama pie kriminālatbildības, ir mirusi.
Prokuratūrā apstiprinājusi, ka lieta ir saņemta un tuvākajā laikā tiks lemts par apsūdzības celšanu. Vienlaikus arī prokuratūra patlaban neizpauž precīzus bērnu nāves apstākļus.
Jau ziņots, ka 2025.gada 7.februārī Rīgā, kādā Pļavnieku daudzdzīvokļu nama dzīvoklī, tika atrasti divi 2012.gadā dzimušu zēnu līķi ar šautām brūcēm. Latvijas Televīzija ziņoja, ka traģēdija notikusi, bērniem tiekot pie glabātavā esošā ieroča un ar to spēlējoties.