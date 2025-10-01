Valsts policija meklē attēlā redzamās personas.
Sabiedrība
Šodien 14:27
Valsts policija lūdz palīdzību attēlā redzamo vīriešu meklēšanā
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersonas skaidro attēlā redzamo personu identitātes.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot darba dienās no pulksten 08.00 līdz 16.30 pa tālruņa numuru 67209595 vai 63004227 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā. Tāpat, Valsts policija aicina atsaukties attēlā redzamās personas.