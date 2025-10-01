Latvija ir viena no pirmajām Eiropas valstīm, kas ieviesusi autovadītājiem noderīgu funkciju
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) informē, ka mājaslapā www.ltab.lv bez maksas iespējams pieprasīt izziņu par transportlīdzekļa apdrošināšanas vēsturi Latvijā, lai to iesniegtu ārvalstu apdrošinātājiem.
Turpat autovadītāji var augšupielādēt izziņu par savu apdrošināšanas vēsturi, kas uzkrāta ārvalstīs, lai to izmantotu Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās.
"Latvija ir viena no pirmajām valstīm Eiropā, kas piedāvāja centralizētu elektronisko datu apmaiņu par apdrošināšanas vēsturi. Tas ļauj transportlīdzekļu īpašniekiem ātri un ērti saņemt informāciju, ko iesniegt apdrošinātājiem gan Latvijā, gan ārvalstīs," norādīja LTAB IT nodaļas vadītājs Agris Daukste.
Izziņa tiek sagatavota latviešu un angļu valodā un ietver datus par transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsturi, sākot no 2004. gada 1. maija - noslēgtie līgumi un apdrošināšanas gadījumi. Lai to saņemtu, nepieciešams autorizēties, pēc kā LTAB trīs darba dienu laikā sagatavo un elektroniski nosūta izziņu.
"Šādi dokumenti ir nepieciešami, ja īpašnieks plāno reģistrēt un apdrošināt transportlīdzekli citā valstī. Tas ļauj ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībai pārliecināties par klienta apdrošināšanas vēsturi un pareizi aprēķināt OCTA apdrošināšanas prēmijas apmēru," skaidroja Daukste.
Viņš uzsvēra, ka salīdzinājumā ar citām ES valstīm, kur datu apmaiņa nereti aizņem daudz laika, Latvijā autovadītāji var saņemt nepieciešamo informāciju ļoti ātri. Turklāt klientam nav jādodas uz LTAB biroju personīgi - visu iespējams nokārtot elektroniski.