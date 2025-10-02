Saņemot signālu, ka ēdiens gatavs, Rinkēvičs pats devās pēc savas paplātes un aiznesa to uz galdiņu.
Šodien 07:55
Ko pusdienās ēd prezidents Rinkēvičs un cik tas izmaksā?
1. oktobrī tirdzniecības centra "Galerija Centrs" ēdienu hallē "Burzma" Jauns.lv starp pusdienotājiem pamanīja Latvijas Republikas prezidentu Edgaru Rinkēviču. Noskaidrojām, ko viņam todien kārojās apēst.
Trešdien Edgars Rinkēvičs izvēlējās pusdienot restorānā "Urban Dragon". "Burzmas" apmeklētāji prezidentam īpašu uzmanību nepievērsa. Pie blakus galdiņa ērti iekārtojās kāds tūristu pāris, visticamāk, nenojaušot, ar ko viņi pusdieno vienā kompānijā. Prezidenta miesassargi sēdēja netālu un rūpīgi vēroja apkārtni.
Ko tad izvēlējās apēst prezidents un cik tas maksāja?
Prezidents un arī viņa padomnieks bija izvēlējušies pusdienās apēst Ramen zupu. Viena šāda zupas porcija izmaksā 8-9 eiro. Miesassargiem porcijas nepienācās.
Restorāna "Urban Dragon" darbinieki Jauns.lv pateica, ka prezidents ir regulārs apmeklētājs.