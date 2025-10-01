"Progresīvie" aicina Valsts prezidentu izveidot memorandu valsts aizsardzības budžeta garantēšanai
"Progresīvo" Saeimas frakcija Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam nosūtītā vēstulē rosina sagatavot un aicināt visas parlamentā pārstāvētās frakcijas parakstīt memorandu, kurš paredzētu, ka, neatkarīgi no valdību veidojošo koalīcijas partneru sastāva, nākamā gada un secīgi arī 2027. un 2028. gada ikgadējā valsts budžeta izdevumi aizsardzības mērķim veidos vismaz 5% no iekšzemes kopprodukta.
Kā informēja partijā, vēstulē norādīts, ka šobrīd, sagatavojot ikgadējo valsts budžetu 2026. gadam un triju gadu budžeta ietvara likumu, ir saskatāmas un aizvien vairāk iezīmējas ideoloģiskas atšķirības koalīciju veidojošo politisko partiju starpā, tāpat arī nenoliedzami aizvien spēcīgāk jūtama dažādu citu politisku interešu ietekme.
"Progresīvie" norāda, ka politiskās svārstības esot normāls process jebkurā demokrātiskā valstī, vienlaikus esošā ģeopolitiskā situācija - Krievijas ilgstošā karadarbība Ukrainā, hibrīduzbrukumi Eiropas valstīm un militāro spēju attīstīšana - paģērē garantēt, ka, neatkarīgi no politiskās dienaskārtības, tiek saglabāta uzmanība uz valsts aizsardzību, proti, noteiktas un stingri iezīmētas valsts budžeta daļas atvēlēšana valsts aizsardzībai.
Partija uzsver, ka Satversmes 42. līdz 44. pants paredz, ka Valsts prezidentam ir būtiska un izšķiroša kompetence valsts aizsardzības jomā. Lai hipotētiska apdraudējuma brīdī militārās spējas būtu augstākajā iespējamajā kvalitātē, valsts augstākajai politiskajai vadībai jau šobrīd aktīvi jāiesaistās valsts aizsardzības spēju stiprināšanā un, cik vien iespējams, garantēšanā, pauž politiskais spēks.
Kā norādīts vēstulē, ikgadējā budžeta likuma izstrāde tradicionāli ir Ministru kabineta un Saeimas sadarbības rezultāts, tomēr patlaban, zināmas politiskas krīzes apstākļos, "nevaram atļauties zaudēt gadu valsts aizsardzības spēju nostiprināšanai". Katrs zaudēts mēnesis un gads militāro spēju uzkrāšanai var kļūt par izšķirošu un neatgriezenisku zaudējumu, uzskata "Progresīvie".
"Iepriekš minētie Satversmes panti ir pamats, lai Valsts prezidents ar savu apolitisko nostāju un, Jūsu gadījumā, atbalstu sabiedrībā, sniegtu vērtīgu ieguldījumu izpratnes veidošanai par to, kāda rīcība ir nekavējoties sagaidāma no ikviena Saeimas deputāta un izpildvaras valsts drošības garantēšanai," vēstulē prezidentam norāda "Progresīvie".
Kā norāda politiskais spēks, valsts augstākā un patiesā vērtība ir tās cilvēki, neatkarība, demokrātija un pašnoteikšanās, teritoriālā integritāte, tāpēc, par spīti politiskās varas rīcības brīvībai un izvēlēm valsts līdzekļu izlietošanā, valsts militārās aizsardzības stiprināšana šobrīd neapšaubāmi ir augstākā prioritāte.
Kā vēstīts, plānots, ka valsts budžeta projekts 2026. gadam un budžeta ietvars tiks apstiprināts Ministru kabinetā 14. oktobrī. Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15. oktobrī.