Alsungā nosvinēti suitu nozīmīgākie svētki - Svētā Miķeļa diena
Aizvadītajā nedēļas nogalē Alsungā tika aizvadīti suitu gada nozīmīgākie svētki – Svētā Miķeļa svētki, kuros tika godināta senā suitu kultūra un tradīcijas.
Svētki priecēja visus sanākušos ar dziesmām, svētku tirdziņu, dejām, amatnieku meistardarbiem un bagātīgu koncertu klāstu, kur suiti dalījās savās prasmēs un dziedājumos. Šogad īpašu svētku noskaņu papildināja arī bērnu folkloras kopas “Suitiņi” 40 gadu jubileja, kas tika atzīmēta ar sirsnīgiem sveicieniem un skanīgām dziesmām.
Suitu novada lielākie svētki ir Miķeļa diena - to Alsungā svin trīs dienas, jo pilsētas baznīca ir veltīta svētajam Miķelim. Baznīcā ir trīs dienās 40 stundu atlaidas (40 lūgšanu stundas, kad tiek piedoti grēki), kas noslēdzas ar vesperēm un procesiju. Svētku svinēšana sākas piektdienā ar koncertu un Svēto Misi. Sestdienas rīts sākas ar ļaužu modināšanu, kad Alsungas ielās brauc “Suitu muzikanti” – spēlējot modina ļaudis un aicina uz tirgu laukumā pie baznīcas.
Vakarpusē, kad satumst, notiek jautrs svētku gājiens “suitu izrādīšanās”, kad ikviens tiek aicināts piedalīties, lai pēc iespējas atraktīvāk prezentētu savu iestādi vai uzņēmumu. Pēc gājiena ļaudis pulcējās Pils pagalmā uz sadziedāšanos un kārtīgu izdejošanos Miķeļu ballē Alsungas kultūras namā. Svētdienā notiek Svētā Mise ar procesiju apkārt baznīcai, Misi celebrē Kurzemes diacēzes bīskaps, pēc Mises baznīcā uzstājās suitu etnogrāfiskie un folkloras ansambļi. Svētki noslēdzas ar kočas ēšanu baznīcas dārzā.