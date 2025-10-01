50 kopdzīves gados Kuldīgā tiek godināti Ruta un Alberts Kairiši
Otrdien, 30. septembrī, Kuldīgā tika godināti kuldīdznieki Ruta un Alberts Kairiši, kuri šogad atzīmēja nozīmīgu dzīves jubileju – 50 kopdzīves gadus jeb Zelta kāzas.
Abi dzīvesbiedri nāk no Kuldīgas puses - Alberts no Vīlgāles, bet Ruta no Kuldīgas. Bet iepazinās viņi lauku ballē Kurmālē. Kad Alberts devās dienēt armijā, Ruta viņu sagaidīja mājās, un pēc pāris gadiem, 1975. gadā, abi viens otram teica “jā” vārdu. Kāzas viņiem bija vērienīgas un uz tām tika aicināti 200 viesi.
Pāris ģimenē izaudzinājis divus dēlus, bet šobrīd viņus jau priecē mazdēls un mazmeita. Jautāti, kāds ir viņu kopdzīves noslēpums, abi atbild sekojoši: galvenais ir prasme piedot un atvainoties.
Pāri 30. septembrī sveica Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska. Kā norāda Kuldīgas novada pašvaldība, "stipras ģimenes ir mūsu vērtība", tādēļ pašvaldība “Zelta pārim” piešķīra arī svētku pabalstu. Pašvaldība aicina ģimenes par šiem nozīmīgajiem notikumiem laicīgi informēt Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļu vai attiecīgās pagastu pārvaldes.