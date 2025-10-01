Notikušas izmaiņas uzņēmuma "Vivi" valdes sastāvā
Vilcienu pasažieru pārvadātāja Vivi padome par valdes priekšsēdētāju iecēlusi Raiti Nešporu un par valdes locekli Zani Āboliņu. Amata pienākumus Raitis Nešpors sāks pildīt 1. oktobrī, savukārt Zane Āboliņa – 19. novembrī. Abiem valdes locekļiem pilnvaru termiņš noteikts uz pieciem gadiem.
“Šo četru gadu laikā Raitis Nešpors sevi ir pierādījis kā profesionāli ar nepieciešamajām kompetencēm un pieredzi, kas virza uzņēmuma attīstību un pārmaiņu procesus. Viņa aktīvā iesaiste darbības efektivitātes uzlabošanā ir stiprinājusi Vivi ilgtspēju un sagatavojusi uzņēmumu nākotnes izaicinājumiem. Ar stratēģisku redzējumu un mērķtiecīgu pieeju Raitis Nešpors turpinās nodrošināt uzņēmuma stabilu attīstību," saka "Vivi" padomes priekšsēdētājs Mikus Ozols.
"Valdē darbu uzsāks arī Zane Āboliņa - pieredzējusi profesionāle ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi enerģētikas, transporta un publiskā sektora pārvaldībā, kā arī uzņēmumu risku vadībā. Šīs kompetences stiprinās uzņēmuma spēju īstenot ilgtspējīgu attīstību, nodrošināt drošības un kvalitātes standartus, kā arī atbildīgu pārvaldību,” viņš piebilst.
Raitim Nešporam ir vairāk nekā 20 gadu augstākā līmeņa vadītāja pieredze. Bijis valdes loceklis un finanšu direktors naftas produktu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA "Neste Latvia". Tāpat ir bijis nekustamo īpašumu uzņēmumā SIA "Resolution" rīkotājdirektors un valdes priekšsēdētājs, pēc tam – SIA "LASCO Investment" valdes priekšsēdētājs. Bijis SIA "EAST-WEST TRANSIT" finanšu direktors. R. Nešpors bijis VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes loceklis, kā arī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs. No 2021. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 7. martam ieņēma Vivi valdes locekļa amatu, bet no 2024. gada 8. marta tika iecelts pagaidu valdes priekšsēdētāja amatā.
Raitis Nešpors ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un iestāžu un organizāciju vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā, kā arī bakalaura grādu finansēs Banku augstskolā.
Raita Nešpora atbildības jomas Vivi būs finanšu vadība, cilvēkresursu vadība, komercdarbības attīstība un korporatīvās pārvaldības joma.
Zane Āboliņa piecus gadus bijusi AS “Conexus Baltic Grid” padomes locekle. Astoņus gadus viņa strādājusi AS “Augstsprieguma tīkls” kā Juridiskā departamenta vadītāja, savukārt Valsts dzelzceļa administrācijā pildījusi direktora vietnieces pienākumus. Tāpat viņai ir pieredze arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, kur viņa vadījusi Dzelzceļa transporta daļu.
Zane Āboliņa ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un iestāžu vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē, profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē, kā arī bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.
Zanes Āboliņas atbildības jomas Vivi būs administratīvā pārvaldība, pārmaiņu vadība, kvalitātes un drošības pārvaldības sistēmas (DPS), kā arī risku vadības nodrošināšana.
Uzņēmuma valdē darbu turpina valdes loceklis Mārcis Kauliņš, kura atbildības jomas ir ritošā sastāva ekspluatācija, pasažieru pārvadājumu plānošana un īstenošana, infrastruktūras un aktīvu pārvaldīšana, kā arī attīstības projektu vadība.