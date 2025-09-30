Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt sievieti.
112
Šodien 21:12
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt sievieti, kura Roberta Hirša ielā apdraudēja citas personas drošību
Rīgas pašvaldības policija aicina sabiedrību palīdzēt atpazīt sievieti, kura Roberta Hirša ielā 1, Rīgā, radījusi apdraudējumu citas personas drošībai.
Policija aicina aplūkot fotoattēlu un, ja persona tiek atpazīta, sazināties pa tālruņa numuriem 67105729 vai 67105723.
Rīgas pašvaldības policija lūdz atpazīt sievieti.
Saistībā ar notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Pārkāpums kvalificēts atbilstoši Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pirmajai daļai – par vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpšanu, citas personas miera vai iestādes darba traucēšanu, kā arī sava vai citu drošības apdraudēšanu.
Par šādu pārkāpumu fiziskai personai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 500 eiro.