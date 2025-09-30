KNAB kratīšana Rīgas Centrāltirgus administrācijas ēkā: lietā iesaistīts tirgus pārvaldības nodaļas vadītājs Vladimirs Kazarinovs
Aizdomās par kukuļņemšanu Rīgas Centrāltirgū nonākuši vidēja līmeņa vadītāji – tirgus pārvaldības nodaļas vadītājs Vladimirs Kazarinovs un kāda paviljona administrators, vēsta Latvijas Televīzija, atsaucoties uz neoficiālu informāciju.
Jau vēstīts, ka otrdien KNAB veicis kriminālprocesuālās darbības Rīgas Centrāltirgū. KNAB tviterī norāda, ka kriminālprocesuālās darbības noris kriminālprocesā, kuru KNAB sāka 10.septembrī un kurā tiek izmeklēta iespējamā kukuļņemšana, kukuļņemšanas atbalstīšana, kukuļdošana un prettiesiska labuma pieņemšana.
KNAB ir aizdomas, ka Rīgas Centrāltirgus amatpersonas kopā ar darbinieku, iespējams, pieņēma no uzņēmējiem kukuļus un prettiesiskus labumus, lai nodrošinātu uzņēmējiem konkrētas tirdzniecības vietas tirgū.
Kriminālprocesā iesaistītas piecas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Zināms, ka lietā iesaistīta amatpersona un darbinieks un trīs uzņēmuma pārstāvji. Latvijas Televīzija, atsaucoties uz neoficiālu informāciju, vēsta, ka aizdomās turētie Rīgas Centrāltirgus pārstāvji ir vidēja līmeņa vadītāji - tirgus pārvaldības nodaļas vadītājs Vladimirs Kazarinovs un kāda paviljona administrators.
KNAB turpina veikt izmeklēšanu un nostiprināt iegūtos pierādījumus.
Lai netraucētu izmeklēšanu, iestāde plašākus komentārus nesniedz, tostarp vēl nav zināms, vai un kādi drošības līdzekļi piemēroti iesaistītajām personām.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) informēja, ka SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājs ir informējis viņu par KNAB veikto kratīšanu Rīgas Centrāltirgū. Divas iesaistītās personas esot atstādinātas no amatiem. "Esmu uzdevis nekavējoties veikt auditu, lai nodrošinātu pilnīgu skaidrību un caurspīdību šajā situācijā," norāda Kleinbergs.
Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) pieprasījis Rīgas Centrāltirgus vadībai skaidrojumu par KNAB veiktajām procesuālajām darbībām. "Korupcija netiks tolerēta ne Rīgas pašvaldības iestādēs, ne kapitālsabiedrībās. Aicinu aktīvi informēt tiesībsargājošās iestādes par visām šādām situācijām," norāda Ratnieks, kurš ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos.