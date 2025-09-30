Ārpolitikas pētnieks Šrāders: lidojot slīpi, Krievijas lidmašīnas demonstrē gatavību karadarbībai
“Vajadzētu būt pilnīgi skaidram, ka galvenā NATO misija šeit ir aizsardzības misija, un tajā brīdī, kad ielido jebkurš iznīcinātājs no Krievijas puses, tam jābūt notriektam” – šādu viedokli TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauž Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Šrāders.
Viņš atgādina, ka Igaunijas sabiedrība par to, ka viņu gaisa telpā 12 minūtes uzturējušies Krievijas iznīcinātāji, uzzināja no preses un tas, pēc pētnieka domām, liecina, ka apdraudējums ir nopietns un Baltijas valstis pašas sevi aizsargāt nevar. “Ja Igaunija nopirktu vienu vai divus F35, tad viņu viena gada aizsardzības budžets būtu iztērēts un nepietiktu naudas benzīnam un pilotu algām.”
Šrāders norāda, ka Baltijas valstīm ir jāsaprot, ka gaisa telpas aizsardzība bez NATO patrulēšanas nav iespējama. “Es domāju, ka vajadzētu būt pilnīgi skaidram, ka galvenā NATO misija šeit ir aizsardzības misija, un tajā brīdī, kad ielido jebkurš iznīcinātājs no Krievijas puses, tam jābūt notriektam. Tikai tā mēs varam izvairīties, ka nākamajās “Zapad” mācībās nenotiks tāpat kā 2017. gada “Zapad” mācībās, kad Krievijas bumbvedēji simulēja atomuzbrukumu Stokholmai. Mūsu pieeja, ka mēs pieveram acis uz Krievijas pārkāpumiem, nereaģējam uz to ar ekonomiskām sankcijām vai politisku spiedienu, pilnīgi klajiem signāliem, ka Krievija var tikt sodīta, novedīs pie tālākas eskalācijas.”
Šrāders runā arī par simboliem un min gadījumu, kad NATO lidmašīnas pārķērušas Krievijas lidmašīnas pirms Latvijas gaisa telpas. “Tas, ka Krievijas lidmašīnas lidoja slīpi un rādīja, kādas raķetes viņiem ir apakšā, ir signāls mums, ka Krievija ir gatava veikt militāras operācijas, atbildēt un iesaistīties karadarbībā. Šīs lietas arī noteikti jāņem vērā,” viņš piebilst.