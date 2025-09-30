Valdība apstiprina Valsts aizsardzības un drošības fonda likumprojektu
Otrdien, 30. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja Valsts aizsardzības un drošības fonda likumprojektu, kas paredz izveidot specializētu fondu, nosakot tā izveides, finansēšanas, pārvaldības un līdzekļu izmantošanas kārtību.
“Aizsardzības finansējuma palielināšana ir mūsu prioritāte, un Valsts aizsardzības un drošības fonds būs papildu instruments šī mērķa sasniegšanai. Pirmkārt, fonds nodrošinās daudz aktīvāku starptautiskā finansējuma piesaisti, tostarp piekļuvi Eiropas finanšu instrumentam SAFE 5,68 miljardi eiro apjomā. Otrkārt, tas ļaus solidāri ieguldīt drošības un valsts aizsardzības stiprināšanā, ievērojot līdzsvaru starp aizsardzības, iekšlietu, satiksmes, veselības un ārlietu resoriem. Treškārt, fonds nozīmē labāku pārvaldību – caurskatāmākus lēmumus,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Fonda finanšu līdzekļus veidos papildus finansējums, kas tiks papildus saņemts no Eiropas Savienības fondiem, tai skaitā paredzētais aizņēmums caur Eiropas Drošības rīcības fonda (SAFE).
Valsts aizsardzības un drošības fonds nepieciešams nacionālās aizsardzības kapacitātes stiprināšanai, ņemot vērā drošības situāciju reģionā un NATO dalībvalstu izvirzītos mērķus.
Tikmēr Valsts Aizsardzības un drošības fonda likums kalpos par daļu no īstermiņa un vidējā termiņa spēju attīstības plānošanas finanšu mehānismiem tiem projektiem, kuriem finansējums ir pietrūcis vai mainoties operacionālajai vajadzībai nav iekļauts Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā.
Likumprojektā paredzētā mērķtiecīgā informācijas apkopošana un izplatīšana par aizsardzībai un drošībai piešķirto papildu finansējumu un tā lietderīgu izlietojumu veicinās valdības prioritāšu labāku izpratni un caurskatāmību sabiedrībā, kā arī vispārējo uzticību valsts pārvaldei.
Jau ziņots, ka Ministru kabineta sēdē šī gada 13. maijā tika pieņemts, ka “Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju līdz 2025. gada 1. augustam sagatavo un aizsardzības ministram iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par Aizsardzības un drošības fonda izveidi.”.