No nākamā gada paaugstinās azartspēļu nodokli
Valdība otrdien atbalstīja azartspēļu nodokļa paaugstināšanu no nākamā gada, ko paredz grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli".
Lai nodrošinātu papildu ieņēmumus valsts budžetā, sākot no 2026.gada 1.janvāra, paredzēts paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi par katru azartspēļu automātu no 6204 eiro uz 7440 eiro gadā, bet ruletei, kā arī kāršu un kauliņu spēlei, par katru galdu no 33 696 eiro uz 40 440 eiro gadā.
Azartspēļu nodokļa likmi veiksmes spēlei pa tālruni, kā arī totalizatoram un derībām, paredzēts paaugstināt no 15% līdz 18% no šo spēļu organizēšanas ieņēmumiem, azartspēļu nodokļa likmi bingo plānots celt no 10% līdz 12%, bet azartspēļu nodokļa likmi interaktīvajām azartspēlēm - no 12% līdz 15%.
Finanšu ministrija (FM) plāno, ka šīs izmaiņas dos papildu 9,2 miljonus eiro ieņēmumus, tostarp valsts budžetam 9,025 miljonus eiro, bet pašvaldību budžetiem - 175 000 eiro.
Izvērtējot likumprojektā ietverto normu, kas paredz paaugstināt azartspēļu nodokli, sākot no 2026.gada 1.janvāra, atbilstību Satversmei, FM secinājusi, ka likumprojekta normās ietvertajam pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis, jo tas ir vērsts uz sabiedrības interešu nodrošināšanu. Likumprojektā ietvertās normas ir vērstas uz papildu ieņēmumu nodrošināšanu valsts budžetā, ko budžeta sagatavošanas procesā izmantos valdības izvirzīto prioritāšu finansēšanai. Ņemot vērā minēto, likumprojekta normās ietvertais pamattiesību ierobežojums ir samērīgs ar tā leģitīmo mērķi, norāda FM.
Likumprojekts tiek virzīts likumprojekta "Par valsts budžetu 2026.gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028.gadam" pavadošo likumprojektu paketē, kas stājas spēkā ar 2026.gada 1.janvāri.