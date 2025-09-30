Grīziņkalnā atrasts miris vīrietis. Izskan versija, kas ar viņu noticis
Šorīt Rīgā, Pērnavas ielā, atrasts miris vīrietis. Kā Jauns.lv norāda Valsts policija, par notikušo uzsākts kriminālprocess.
"Diemžēl, bet pretī Grīziņam tagad ir zils maiss. Iespējams, ka pa logu kāds izkritis," vietnē "Facebook" norāda Jēkabs, piebilstot, ka tas atrodas netālu no gājēju pārejas. Tikmēr Kristīne norāda, ka viņa notikuma vietā manījusi ugunsdzēsējus un Valsts policiju, izsakot minējumus, ka glābēji, iespējams, centušies novērst pašnāvību.
Kā Jauns.lv norāda Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma, "šorīt Pērnavas ielā, Rīgā, konstatēts kāds vīrietis bez dzīvības pazīmēm, kurš, iespējams, izkritis pa logu". Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas, par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Notikušā apstākļi tiek skaidroti.
Kam zvanīt un kur vērsties, ja nepieciešama palīdzība?
-
Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112;
-
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113;
-
Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561;
-
Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108;
-
Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700;
-
Bezmaksas krīzes tālruņi pieaugušajiem, kas pieejami visu diennakti, 116123, 67222922 un 27722292.