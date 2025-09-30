Pieci kaķi meklē gādīgus saimniekus
Jauns.lv saņēmis ziņojumu, ka pēc kādas kundzes nāves, kura sirga ar smagu slimību, bez aprūpes palikuši vairāki viņas kaķi.
“Tuvojas ziema, kaķus ir žēl atstāt vienus” - lūdz palīdzību atrast mājas pieciem Rīgas kaķiem
Kundze dzīvoja Vecāķu prospektā 89. Kaimiņiene Jeļena, kura dzīvo pretējā ielas pusē un pie kuras kundze laiku pa laikam viesojās, uzreiz pēc viņas nāves apņēmās neatstāt kaķus likteņa varā un palīdzēt tiem atrast jaunas mājas.
Jeļena Jauns.lv teica, ka sākotnēji kundzes dēls, kurš pats veselības problēmu dēļ nespējot uzņemties rūpes par dzīvniekiem, ziņojis, ka mājās dzīvojot 11 kaķi. Tomēr Jeļena pati saskaitījusi 12, no kuriem pieci bija kaķēni.
Ne visi kaķi bija labā veselības stāvoklī, taču viņa ar atvieglojumu stāsta, ka jau vairāk nekā pusei, tostarp kaķēniem, izdevies atrast jaunus saimniekus.
Pašlaik sirds siltumu meklē vēl pieci kaķi. Viens no tiem ir pusaudzis, skaidro Jeļena, piebilstot, ka pēdējā laikā tas nav manīts, iespējams, slēpjas. Jeļena uzsver, ka, tuvojoties ziemai, kaķi ir īpaši apdraudēti, tie var nosalt. Mājvieta, kur kaķi šobrīd uzturas, atrodas tuvu ielai, un, izskrienot uz tās, viņi riskē tikt nosisti.
Sieviete stāsta, ka kaķi nav pieradināti pie rokām – viņi skrien prom un slēpjas, kad cilvēki tuvojas. Tikai viens no viņiem ir sterilizēts, un Jeļena cer, ka atradīsies kāds, kas varēs palīdzēt vismaz viņus sterilizēt.
Jauns.lv sazinājies ar kaķu palīdzības centru REMI un aicina arī citas patversmes un dzīvnieku glābšanas organizācijas iesaistīties, lai palīdzētu dzīvniekiem atrast gādīgus saimniekus.