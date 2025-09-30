Mūžībā devies kvantu fiziķis Imants Bērsons
Sēru vēsts saņemta no Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes - mūžībā devies kvantu fiziķis, Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks teorētiskajā fizikā Imants Bērsons (1935–2025).
Imants Bērsons (11.12.1935. – 24.09.2025.) bija ilggadējs Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes darbinieks – Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, habilitētais doktors, kvantu fiziķis, Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks teorētiskajā fizikā.
Savu zinātnisko mūžu – vairāk nekā 65 gadus – kvantu fiziķis Imants Bērsons veltīja teorētiskiem pētījumiem atomfizikā. Viņa darba lauks aptvēra tādas jomas kā: elektrona uzvedība ārējos elektromagnētiskajos laukos, daudzfotonu procesi atomos, kvaziklasiskais tuvinājums, Rīdberga atomu mijiedarbība ar mikroviļņu lauku un īsiem impulsiem, fotona matemātiskie modeļi, kā arī nelineārie, solitona tipa vienādojumi.
Imanta Bērsona ieguldījums Latvijas un pasaules zinātnē ir paliekošs un augsti novērtēts.
Fakultātes vadība izsaka visdziļāko līdzjūtību Imanta Bērsona tuviniekiem, kolēģiem un draugiem.