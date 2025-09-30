Sāksies apkures sezona "Rīgas namu pārvaldnieka" apsaimniekotajās mājās
No rītdienas, 1. oktobra, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) sāks pakāpenisku apkures pieslēgšanu, informēja uzņēmuma pārstāve Inita Kabanova.
Jauno apkures sezonu daudzas mājas sāks ar modernizētām siltuma tehnoloģijām, jo vasaras laikā uzstādīti 410 un rudenī tiks uzstādīti vēl 300 modernizēti siltummezglu vadības bloki, kas ļauj siltummezglu viegli novērot un regulēt attālināti.
Visas ēkas apkurei paredzēts pieslēgt trīs dienu laikā, savukārt konkrētu datumu katra māja uzzinās individuālā paziņojumā klientu portālā "e-parvaldnieks.lv" vai mobilajā lietotnē.
Divu nedēļu laikā pēc apkures pieslēgšanas turpināsies apkures sistēmas stabilizēšanas darbi - to laikā atgaiso un sakārto apkures sistēmas, kurās radušies bojājumi vai kuras ietekmējuši iedzīvotāju vasaras laikā nepareizi un nesaskaņoti veikti remontdarbi.
Ja mājā apkure pieslēgta, bet dzīvoklī radiatori nesilst, RNP aicina iedzīvotājus ziņot, lai varētu ātri veikt bojājumu novēršanu.
Par apkures sākšanu RNP lemj atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem - vismaz trīs diennaktis gaisa temperatūra nav bijusi augstāka par plus 14 grādiem un kādā brīdī tā pazeminājusies līdz plus 8 grādiem. Turklāt līdzīgs vai vēsāks laiks ir sagaidāms arī nākamajās trīs diennaktīs.
Vēlāk apkures pieslēgšana notiks renovētajās mājās - tās siltumu saglabā ilgāk, tāpēc kopumā apkures sezona tajās ir īsāka un iedzīvotājiem izmaksā mazāk.
RNP pārvaldītajām mājām ir automātiski siltummezgli, pēc apkures pieslēgšanas siltās atvasaras dienās, kad āra gaisa temperatūra pārsniedz plus 12 grādus, apkure atslēdzas automātiski. Tādējādi iedzīvotājiem nebūs jāsaņem un jāapmaksā apkure, kad tā nebūs vajadzīga.
Savukārt 710 siltummezgli šogad tiek modernizēti ar jauniem vadības blokiem - tie ne vien automātiski atslēgsies siltā laikā, bet ir arī attālināti novērojami un regulējami, tāpēc iespējams ātrāk reaģēt un pielāgot to darbību.
Namu apsaimniekošanas uzņēmums RNP pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024.gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un nopelnīja deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3500 ēku.